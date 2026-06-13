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Kars Turizmciler Derneği Erivan'da temaslarda bulundu

Kars Turizmciler Derneği Erivan'da temaslarda bulundu
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Kars Turizmciler Derneği, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine katkı için Erivan'da turizm, kültür ve ekonomi alanında temaslarda bulundu.

Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kars Turizmciler Derneği, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir dizi temas ve görüşme gerçekleştirdi.

Kars Turizmciler Derneği tarafından yürütülen ziyaret programı kapsamında, turizm, kültür, ekonomi ve karşılıklı iş birliği alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kurum, kuruluş ve sektör temsilcileriyle bir araya gelindi. Görüşmelerde iki ülke arasında turizm hareketliliğinin artırılması, ortak kültürel mirasın tanıtılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Dernek yetkilileri, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinde turizmin önemli bir rol üstlenebileceğine dikkat çekerek, Kars'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bu süreçte önemli bir köprü görevi görebileceğini ifade etti.

Erivan'da gerçekleştirilen temaslarda, karşılıklı turist akışının artırılması, kültürel etkinliklerin ortaklaşa düzenlenmesi, tur operatörleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi ve sınır bölgelerinde turizm potansiyelinin değerlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kars Turizmciler Derneği yetkilileri, bölgesel barış ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağlayacak her türlü girişimin destekçisi olduklarını belirterek, iki toplum arasında kültürel ve sosyal bağların güçlenmesinin hem turizme hem de ekonomik ilişkilere olumlu yansıyacağını vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından ilerleyen süreçte ortak projelerin hayata geçirilmesi ve karşılıklı temasların artırılması yönünde çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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