Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi - Haberler

Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl 60. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl 60. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı. Organizasyonun son gününde, Karakucak Güreşleri müsabakaları gerçekleştirildi. Müsabakaları, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Volkan Şeker de izledi. Dereceye giren sporculara ödül verildi. AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat Karacaoğlan Kaymakamlık Mersin Kültür Sanat Haberler

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