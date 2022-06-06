Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi - Haberler

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Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

AA - Ahmet Güler - Kültür Sanat
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Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl 60. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl 60. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Organizasyonun son gününde, Karakucak Güreşleri müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakaları, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Volkan Şeker de izledi.

Dereceye giren sporculara ödül verildi.

AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat

Karacaoğlan Kaymakamlık Mersin Kültür Sanat Haberler

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