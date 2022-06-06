Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi - Haberler

Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
AA - Ahmet Güler - Kültür Sanat
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Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl 60. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.
Mersin'in Mut ilçesinde, bu yıl 60. kez düzenlenen Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.
Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde organize edilen festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı.
Organizasyonun son gününde, Karakucak Güreşleri müsabakaları gerçekleştirildi.
Müsabakaları, Kaymakam Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanı Volkan Şeker de izledi.
Dereceye giren sporculara ödül verildi.
AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat