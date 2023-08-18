Karabağlar Belediyesi'nin 17 Ağustos Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında '45 Saniye' semineri yapıldı

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında '45 Saniye' semineri gerçekleştirildi. Seminerde, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

Karabağlar Belediyesi'nin 17 Ağustos Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında "45 Saniye" semineri Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Karabağlar'da düzenlenen "45 Saniye" seminerinde; Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş ve Meteoroloji Uzmanı Serdar Göksu, arama kurtarma ekiplerine afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

Etkinliğe; Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye başkan yardımcıları, Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Polis Arama Kurtarma (PAK) temsilcileri katıldı.

Başkan Selvitopu açılışta yaptığı konuşmada, bu tür büyük acıların bir daha yaşanmaması için bilim ve aklın ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı. Depremlerin değil binaların öldürdüğüne dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Binalarımızı yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde, tekniğine göre yaparsak can kayıplarımız en aza iner. Hatta kaybımız bile olmaz. Bunun dünyada örnekleri var" dedi.

17 Ağustos ve 6 Şubat gibi büyük depremlerin bir süre sonra unutulduğuna değinen Başkan Selvitopu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle gereken önlemlerin alınması noktasında eksikler oluyor. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Karabağlar Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda, düzenli kent dokusu yaratmayı ve depreme dayanıklı evlerin ortaya çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu plan revizyonlarıyla, kentsel dönüşüm ya da iyileştirme çalışmalarıyla gerçekleşebilir. Bir taraftan da kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz."

Başkan Selvitopu her seçim öncesinde "İmar affı çıkacak" gibi sözlerin kaçağı teşvik edici nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Artık Türkiye'de siyaset kurumunun bu konuda kararlı bir tutum sergilemesi ülkemiz açısından çok önemli" diye konuştu.

Ardından konuşmacılar, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Afet sonrasında salgın hastalıkların görülebileceğini belirten Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, kurtarılan veya yaralanan kişilerin mutlaka aşılanmaları gerektiğini belirtti. El hijyeni, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, tıbbi atıkların atılması gibi enfeksiyon önlemlerini dinleyicilere anlatan Metin, acil durumlarda kullanılmak zorunda kalınan malzemeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş da afetlerde ölüm ve ölüm sonrası bulgular konusunda görüşlerini paylaştı. Çok sayıda ölümle karşılaşan arama kurtarma ekiplerinin psikolojik destek almaları gerekebileceğini kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Serdar Göksu da konuşmasında iklim değişikliği sebebiyle daha fazla afet meydana geleceğini aktardı.

Seminer sonrasında Başkan Selvitopu konuşmacılara doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti.