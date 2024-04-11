İzmir Kitap Fuarı, Çocuk Edebiyatı Temasıyla Kitapseverleri Ağırlayacak

İzmir Kitap Fuarı, "çocuk edebiyatı" temasıyla 19-28 Nisan'da kitapseverlerle buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'ta belediyenin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenecek etkinliğe 800'den fazla yazar, şair, çizer ve gazeteci katılacak.

Ahmet Ümit'in onur konuğu olacağı fuar kapsamında söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri gerçekleştirilecek.

"Çocuk edebiyatı" temasıyla yapılacak organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler ile çocuklar için konserler, masal anlatımları, bilgi yarışması, pandomim ve illüzyon gibi etkinlikler de yer alacak.