Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı - Haberler

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Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı

AA - Selman Aksünger - Kültür Sanat
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Hollanda'da Anadolu Festivali'ne binlerce kişi katıldı

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Anadolu Festivali'ne, Avrupa'da yaşayan Türklerin yanı sıra farklı ülkelerden on binlerce kişi ilgi gösterdi.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Anadolu Festivali'ne, Avrupa'da yaşayan Türklerin yanı sıra farklı ülkelerden on binlerce kişi ilgi gösterdi.

Markad Vakfı tarafından Amsterdam'da Türklerin yoğun yaşadığı Osdorp Staspark'ta organize edilen festival, dört gün boyunca birçok etkinliğe sahne oldu.

Katılımcılar festival kapsamında tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, ebru, hat ve cam üfleme sanatı, mehter ve halk oyunları gösterileri gibi çok sayıda etkinliği izleme imkanı buldu.

Festivalde, Türk kahvesinden tatlılara, gözlemeden dönere, simit ve lokmadan mantıya kadar Türk mutfağından çok sayıda lezzetin yanı sıra Hollanda firmalarınca da ülkeye özgü tatlıların satışı yapıldı.

Etkinlikte Dr. Savaş Şafak Barkçin, Hatayi İnanç, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile sanatçı Dursun Ali Erzincanlı da katılımcılarla sohbet edip, kitaplarını imzaladı.

Festivalde Türk kültüründen örnekler tanıtılıyor

Anadolu Festivali Genel Koordinatörü Kürşat Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali düzenlemekteki amaçlarının Anadolu kültürünü Avrupalılara tanıtırken Avrupa'da yaşanan Türklere de bu kültürü hatırlatmak olduğunu söyledi.

Murat, "Hollanda'da haziran ayı farklı temalarda etkinliklerin düzenlendiği bir festival sezonu. Biz de kendi kültürümüzü en iyi şekilde Hollanda'ya tanıtarak kendimizi Avrupalılara daha iyi anlatmış olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Katılımdan oldukça memnun olduklarını dile getiren Murat, "Festivale Hollanda'daki Türklerin yanı sıra Belçika, Almanya, Danimarka ve İngiltere gibi birçok ülkeden ziyaretçi katıldı. İlk üç gün ortalama on binin üzerinde ziyaretçi stantları gezdi." bilgisini verdi.

Amsterdam'da yaşayan 12 yaşındaki Nevzat Sabah, Türkiye'ye gelmiş gibi hissettiğini belirterek "Festivaldeki oyun alanları çok güzel, yazın Türkiye'ye gitmemize 2 ay var ama şimdiden çok heyecanlandım." dedi.

Festivalde, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterlerinin tiyatro gösterisini çok beğendiğini söyleyen 11 yaşındaki Taha Yasir Ammar da "Burası çok eğlenceli bir yer, her gün gelmeye çalışacağım." diye konuştu.

AA / Selman Aksünger - Kültür Sanat

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