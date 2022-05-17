Grease Müzikali Harbiye Muhsin Ertuğrul'da sahnelenecek - Haberler

Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü tarafından sahnelenen Grease Müzikali, 19 Mayıs'ta saat 20.30'da, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Uyarlamasını ve yönetmenliğini Cenk Sözeri'nin yaptığı müzikalin koreografisi Yiğit Dündar'a ait. Müzik direktörlüğünü Fehmi Cesur Özdemir'in üstlendiği müzikalin ses mühendisliğini Uğurcan Moroğlu, ışık tasarımını Serdal Ece ve dekorunu Mobilyam Dekor yaptı.

105 dakika, iki perde sürecek müzikal, 1958 yazı, California Malibu Beach'te geçen aşk dolu bir yaz sonrasında Avustralya'ya geri dönmesi gereken Sandy Olsson ve Amerikalı Danny Zuko'nun beklenmedik bir şekilde Rydell Lisesi'nde karşılaşmalarını anlatıyor. Beklenmeyen tek şey karşılaşmaları değildir. Okulun popüler grupları Pink Ladies ve T-Birds, Sandy'nin yazın aşık olduğu Danny'i biraz farklı tanımaktadırlar ve Sandy için büyük bir sürprizleri vardır. Danny ve Sandy'nin aşkına şahit olduğumuz bu müzikalde acaba okul bitmeden iki aşık bir araya gelebilecekler mi?

MÜZİKALİN OYUNCU VE DANSÇI KADROSU

Oyuncular: Özge Aysuk, Ferhat Tuma, Şara Türesel, Ali Cihan Keleş, Yaren Sıla Yavuz, Yiğit Keskin, İlke Budak, Deniz Güney Özel, Aselin Bay, Derin Deniz Keskin, Berna Arabacı, Sedat Can Tuncalı, Karin Şarklı, Begüm Kendirli, Doruk Yargıcı

Dansçılar: Yiğit Dündar, Meltem Öncül, Şahap Aksaçlı, Ezgi Kocakuşaklar, Harun Yıldız, Selen Erkişi, Oğuzhan Balım, Elvira Cehiz, Tuğberk Öner, Defne Urfalıoğlu, Alp Özkal, Ecem Gök, Devrim Güneş Dayıoğlu, Melike Uzunalioğlu, Yaren Dönmez, Siren Çağla Kallem, Nihal Yazgan, Dilan Gizem Korkmaz, Lotus Tara Süer, Duru Akman, Sinem Sönmez, Şevval Tuğrul, Letisya Serkizyan, Doğa Karagülle, Zeynep Eda Ceylan, Yağmur Kocaman, Ebru Görener, Miray Bahçivan, Buse Akar, Ayşe Ayan, Defne Zongur, Reyhan Vatandaş

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat