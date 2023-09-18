Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından mutluluk duyduklarını belirterek "UNESCO kararıyla Ankara ilk kültür hazinesine kavuştu." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Baran ve beraberindeki heyetin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında, Gordion'un söz konusu listeye alınmasına tanıklık ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, Gordion'un alınmasıyla Türkiye'den listedeki kalıcı miras sayısının 20'ye yükseldiğini aktardı. Baran, "Ankara da ilk kez listeye girdi. Gordion insanlığa asırlar öncesinden kalan gerçek bir miras. Her zaman Ankara'nın hazinelerle dolu olduğunu ama bunların üzerlerinin örtülü olduğunu söylüyorduk. UNESCO kararıyla Ankara ilk kültür hazinesine kavuştu. Başkente iyi haberle döneceğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Turist sayısı yükselmeye başlayacak"

Listede yer almanın tanınırlığın ve dolayısıyla turist sayısının artmasına katkı sağlayacağını belirten Baran, turistlerin kültürel amaçlı ziyaretlerinde Dünya Mirası Listesi'ne baktıklarını ifade etti. Baran, başkente 2022 yılında 337 bini sağlık hizmeti almak üzere 1 milyon 780 bin yabancı turist geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Gordion'un listeye girerek tanınırlığının artmasıyla birlikte şehrimize gelen turist sayısı yükselmeye başlayacak. Bu da ister istemez otellerin, restoranların, seyahat acentelerinin ve daha pek çok işletmenin iş hacimlerini yükseltecek. Sonuçta Ankara kazanacak, Ankara ekonomisi kazanacak."

Açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Komitesinin 45. oturumunun 25 Eylül'e kadar Riyad'da devam edeceği belirtilerek toplantılarda Türkiye'nin ahşap tavanlı ve ahşap destekli 5 camisinin Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ele alınacağı aktarıldı.