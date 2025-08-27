Erzurum'da Atlı Safari ile Stres Bırakılıyor

Erzurum'da doğayla iç içe düzenlenen atlı safari turları, yoğun iş temposuyla çalışanlara boş zamanlarında nefes aldırıyor.

Kentte bulunan birçok binicilik kulübünde, belirli ücret karşılığında doğayla iç içe atlı safari programları düzenleniyor. Biniciliği hobi haline getirenlerden bazıları da satın aldıkları atları çiftliklere masraflarını karşılamak üzere emanet olarak bırakıyor ve izinli zamanlarını at sırtında geçiriyor.

Polis ve akademisyen gibi farklı meslek gruplarından çalışanlar, yoğun iş temposunun getirdiği stresi, kent merkezinden uzakta doğayla iç içe at binerek atıyor.

Safariye meslektaşı olan eşiyle katılan Başkomiser İsmail Taşdemir, AA muhabirine, ata binmekten keyif aldığını ve atlarla vakit geçirirken huzur bulduğunu söyledi.

Taşdemir, atlı safarilerle kentin doğasını keşfettiklerini belirterek, "Erzurum, doğal güzellikleri ve geniş coğrafyasıyla at binmek için adeta bir cennet. Bu eşsiz doğanın tadını çıkararak at binmenin keyfini yaşıyoruz." dedi.

Erzurum'un at binmeye çok uygun olduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Atlarla kurduğumuz bu özel bağ, fiziksel ve ruhsal bir arınma sağlıyor. Özellikle Palandöken'in eteklerinde at sırtında gezerken doğayla tamamen bütünleşiyor ve stresimizi atıyoruz. Atlı etkinlikler Erzurum'un turizm potansiyelini artırabilir. At binmek kas gelişimi, denge ve koordinasyonu artırarak sağlığımıza da katkıda bulunuyor. Erzurum'un doğasında at binmenin keyfini çıkarırken herkesi bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. Erzurum'da at binmek, doğayla iç içe olmanın yollarından biri. Çalışırken gün içinde stresli anlar yaşıyoruz, bu stresi at binerek atıyoruz."

"Hayat motivasyonunu artırıp stres yükünü azaltan bir spor"

Eşiyle at binmeye gelen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Mete ise yaklaşık 5 yıldır binicilik sporuyla ilgilendiğini anlattı.

At binmeyi öğrendikten sonra kendine at satın aldığını dile getiren Mete, şunları kaydetti:

"İlk başlarda boş zamanımı değerlendirmek için başladım ama zaman geçtikçe anladım ki atlarla bütün olmaya başladım. Binicilik spordan ziyade yaşam tarzı. Akademisyenlik değişik bir meslek, sürekli bilgisayar önünde olmak gerekebiliyor. Bilgisayar ve teknolojiyle iç içe olmak, öğrencilerle yoğun bir iş temposu içinde olmak haliyle yorucu oluyor. Bazen mesainin bitmesini bekleyip atımın yanına gelmeyi çok istiyorum çünkü o stresi atlarla zaman geçirince hafifletiyorum. Alışveriş merkezinde zaman geçirmek yerine doğada atlarla iç içe olmayı daha çok tercih ediyorum. Binicilik hayat motivasyonunu artırıp stres yükünü azaltan bir spor."

Atlı safari tutkunlarından ilaç mümessili Uğur Mete de yaklaşık 2 yıldır at bindiğini dile getirdi.

Mete, herkese at binme önerisinde bulunarak, "Keşke daha önce başlasaymışım, at binmeyi eşimden öğrendim, keşke yıllar önce gelseymişim. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz hafta içi, çok fazla seyahat ediyorum, stresimiz çok fazla. Hafta sonları at binerek, atlarla zaman geçirerek ve onlarla bütün olarak bu stresi atıyorum. İnsanların bu spora zaman ayırması kendilerine fayda sağlayacaktır." diye konuştu.