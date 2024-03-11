Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz İftar Verilecek

Güncelleme:

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü merkez yemekhanesinde, kentte öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalarak yemek hizmeti alamayan misafir öğrenciler ile evlerde kalan öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.

Erzincan'da üniversite öğrencilerine ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar verilecek.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü merkez yemekhanesinde, kentte öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalarak yemek hizmeti alamayan misafir öğrenciler ile evlerde kalan öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek.

Günlük bin kişi ile sınırlı olan iftar yemeğine başvurular, "Rota Erzincan" uygulaması üzerinden günlük alınacak.

Öğrenciler, yaptıkları başvurularla o akşamki iftara katılabilecek. Uygulama üzerinden yapılan başvurular günlük bin kişiyi aştığında başvuru ekranı kapanacak.

Söz konusu uygulamayla hazırlanacak yemek sayısının belirlenmesi ve israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Erzincan Valiliği Erzincan Yemek Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Saimbeyli adayı Mustafa Kara kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Saimbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pozantı adayı Mehmet Emin Kaya kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Pozantı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kozan adayı Serdar Dervişoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Kozan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karataş adayı Hakan Cengiz kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karataş belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karaisalı adayı Ayhan Avcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Karaisalı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İmamoğlu adayı Ercan Toklu kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana İmamoğlu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Feke adayı Doğukan Dırağan kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Feke belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çukurova adayı Ömer Faruk Talaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Çukurova belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ceyhan adayı Nermin Alırsatar kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Ceyhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aladağ adayı Ahmet Ballı kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Aladağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenipazar adayı Ahmet Fethi Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Yenipazar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sultanhisar adayı Selma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Sultanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Söke adayı Hakan Türkyılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Söke belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Nazilli adayı Murat Melezoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Nazilli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kuyucak adayı Süleyman Dal kimdir? 2024 Saadet Partisi Aydın Kuyucak belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title