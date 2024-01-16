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Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

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ABD'de düzenlenen Emmy Ödül Töreni, muhteşem bir davetle sahiplerini buldu. Törene damga vuran Succession dizisi 6 dalda ödülün sahibi oldu.

ABD televizyon endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlendi. Gecede Succession, Beef ve The Bear en iyi yapımlar olarak öne çıktı.

EN İYİ MİNİ DİZİ BEEF OLDU

En iyi dramayı Succession, en iyi komediyi The Bear, en iyi mini diziyi Beef dizisi aldı. Jeremy Allen White - The Bear dizisiyle en iyi aktör olarak ödülünü kucakladı. En iyi senaryo komedi de The Bear'a giderken en iyi senaryo dramda ise Succession dizisinin oldu.

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Succession'daki rolleriyle Sarah Snook, Kieran Culkin ve Matthew Macfadyen büyük ödülleri kazanırken, dizi de en iyi drama dizisi ödülüne layık görüldü. Dizinin yaratıcısı Jesse Armstrong "Diziyi bitirmek büyük bir üzüntü ama bunu yapmak da büyük bir zevkti" dedi.

İşte Emmy Ödülleri'nin tam listesi...

En İyi Drama Dizisi: Succession

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Aktör - Drama: Kieran Culkin - Succession

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Aktrist - Drama: Sarah Snook - Succession

En İyi Aktör - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Aktrist - Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Yardımcı Aktör - Drama: Matthew Macfadyen - Succession

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Aktrist-Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Senaryo - Komedi: The Bear - Christopher Storer

En İyi Senaryo - Drama: Succession - Jesse Armstrong- Connor's Wedding

En İyi Yönetmen - Drama: Succession - Mark Mylod- Connor's Wedding

Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Ecem Altan
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