Türk moda endüstrisinin tasarımcı ihtiyacına cevap vermek, genç, yenilikçi tasarımcıların önünü açma amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin bu sene 17'incisini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması'nda kazananlar açıklandı.

17'inci kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışmasının kazananı Old Flavours, New Recipe adlı tasarımıyla Mirey Demirci oldu. İkinciliği Green Newspaper adlı tasarımıyla Ayşenur Kayar kazanırken, üçüncülüğü The Baby in Arcadia adlı tasarımıyla Ayşe Hümeyra Tatar elde etti.

Finale kalan ilk 10 tasarımcı, Özlem Erkan mentörlüğünde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile hazırladıkları koleksiyonları, Akif Örük koreografisiyle sergiledi.

"Gençlerimizin önlerini açmak için çalışıyoruz"

"Hazır giyim ve tekstil sektörlerimiz Türkiye'nin ilklerini yapan sektörlerdir" diyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Her zaman tasarıma yatırım yapan gençlerle var olacak sektörlerimiz. Gençlerimizin önlerini açmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir moda oluşturmanın altını çizmeliyiz, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye ağırlık vermeliyiz. Türkiye'de hazır giyim ve tekstil sektörlerimiz otomotivden sonra ikinci sırada. Üretim ve ihracat deposu sektörlerimiz. Tasarım yarışmamız gençlerimiz ve gelecekleri için iyi bir kazanım oldu" dedi.

"Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise "Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde 2022 yılında 31,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. İhracat tutarımızın yanında bugün Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. Kilogram başına ihracat birim fiyatımız Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı daha yüksek seviyelere çekmek. Ülkemiz tasarımda her sene daha ileriye gidiyor. Bu başarıya ulaşmamızdaki en önemli etken, aynı zamanda bizi rakiplerimizden de ayrıştıran tasarım gücümüz. Tasarım yarışmaları genç tasarımcıların teşvik edildiği, farklı perspektiflerin bir araya getirildiği, yeni fikirlerin ortaya çıkarıldığı platformlar. Yarışmalar her yıl genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında büyük rol oynuyor" dedi.

"Tüm finalistlerimizle gurur duyuyoruz"

Başkan Sertbaş konuşmasının devamında, "Moda Tasarım yarışmalarında keşfedilen yetenekli tasarımcılarımız sektörümüzün tasarım gücüne güç katıyor, çıtayı her yıl daha yükseğe çıkarıyor. Yine yarışmalarımıza katılıp, uluslararası arenada çok başarılı işlere imza atan dünya çapında moda tasarımcılarımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken, bizleri de gururlandırıyor. Yarışmamıza bu yıl da genç tasarımcılar oldukça ilgi gösterdiler ve toplam 250 gencimizden başvuru dosyası aldık. Bu dosyalar arasından finale kalmayı başaran birbirinden iddialı ve ilgi çekici 10 finalistimiz tasarladıkları koleksiyonlarla yarışmamızın temasına uygun, çok başarılı, izlemesi keyifli koleksiyonlar hazırladılar. Tüm finalistlerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Yeni bir başlangıç ve gelişim hikayesi anlatmalarını istedik"

EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, "Bu yarışmamınız temasını, varoluşun başlangıcı ve gelişmenin sembolü olarak belirledik: "SEED". Katılımcılardan, sezondan bağımsız koleksiyonlarında yeni bir başlangıç ve gelişim hikayesi anlatmalarını istedik. Her bir katılımcının özgün ve yaşama sevincini yansıtan koleksiyonlar hazırladığına tanık oldum" ifadelerini kullandı.

Mirey Demirci'nin kazananı olduğu SEED" temalı 17'inci EİB Moda Tasarım Yarışmasının sonucunda; birinciye 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye 50 bin TL verilirken, yurtdışı eğitim bursu ve yurtdışı fuar katılımı ödülü de kazananlara sunulan imkanların arasında yer aldı.

Ayrıca, ilk 10 finalistin koleksiyonları Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenmesi beklenen Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinde sergilenecek. - İZMİR