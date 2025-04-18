Edirne, Kültür Turizmini 12 Aya Yaymayı Hedefliyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kültür turizmiyle öne çıkan kentte çeşitliliği artırarak turizm hareketliliğini 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Soytürk, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda Edirne turizmini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kentin turizm potansiyelini artırmak, turist sayısı ve elde edilen geliri yükseltmek adına planlar ortaya konulduğunu vurgulayan Soytürk, bu kapsamda hazırlanan 2022-2030 Edirne Turizm Master Planı'nda stratejik hedefler belirlendiğini dile getirdi.

Edirne'yi turizmde parlayan yıldız haline getirmek için Edirne Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası'nı da hazırladıklarını anlatan Soytürk, "Bunlar üst politika belgeleri olarak masamızda duruyor. Bütün çalışmalarımızı bu hedefler doğrultusunda yapıyoruz. Edirne'nin kültür turizminden daha fazla faydalanması için önce mevcut yapılarımızın ihyası, Makedon Kulesi ve Ören Yeri restorasyonuyla başlayan yeni rotaların oluşturulması, Şükrü Paşa Anıtı'nın ikinci etabının restorasyonu, Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin durak noktası olan Saraçlar Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor." diye kaydetti.

Soytürk, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonu ve Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların da hızlı şekilde sürdüğünü anımsattı.

Edirne her yönüyle ziyaretçi çekiyor

Soytürk, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Trak, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin Edirne'de görüldüğünü belirten Soytürk, kentin her yönüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Kültür, inanç, gastronomi, spor, doğa ve deniz turizmine yönelik önemli projelerin yapıldığını aktaran Soytürk, şunları söyledi:

"Başta kültür turizmi olmak üzere farklı konseptlerle çeşitlendirerek turizmi 12 aya yaymak ve ülkemizin turizm potansiyelinden daha fazla pay alabilecek bir politika geliştiriyoruz. Başlıca hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Edirne, Osmanlı'ya 100 yıla yakın payitahtlık yapmış bir şehir. Bu anlamda Edirne'yi eskimeyen payitaht olarak nitelendiriyoruz. O açıdan tarih boyunca Edirne önemini koruyan bir şehir konumundadır.

Bir taraftan Balkan ülkelerinden yoğun bir alışveriş turizmi de gelişti. Özellikle cuma gününden başlayıp pazar akşamına kadar süren konaklamalı bir turizm var. Meriç ve Tunca nehirleri, doğal ve mimarlık güzellikleriyle Karaağaç bölgesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenler hem alışverişlerini yapıp hem de nehir kenarında kahve içip yemeklerini yedikten sonra kentten ayrılıyorlar."

Nisan ayından kasıma kadar yoğunluk yaşanıyor

Soytürk, turizm alanlarının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına önem verdiklerini belirtti.

Edirne'nin önemli festivallere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"5-6 Mayıs'ta UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri var. Onun ardından dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan UNESCO'da bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz var. Bunun yanında Avrupa'da yaşayan Türklerin tatillerini geçirmek için yurda geliş süreçleri var. Edirne'de nisan ayında başlayan yoğunluk kasıma kadar devam ediyor. Bunun yanında Ege Denizi'nin en güzel körfezi olan Saros Körfezi'nde yaz turizmi ve su sporları etkinlikleri var. Çalışmalarımızı 12 aya göre çeşitlendirerek planlamalar yapıyoruz."