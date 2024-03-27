Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde Çıkan Eserler Müzede Sergilenecek

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında çıkarılan eserler, yapılacak müzede sergilenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konuralp Bölgesi'nde bulunan antik kentte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında Düzce Belediyesinin desteğiyle sürdürülen kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarılan bulguların tarihe ışık tuttuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin kalbi olarak nitelendirdiği Konuralp'in büyümesi ve gelişmesi noktasında restorasyon sürerken, kazıların da aynı doğrultuda süreceğini ifade etti.

Bölgenin en önemli eserlerinden olan Konuralp Merkez Camisinin 23 Kasım 2022'de yaşanan depremde hasar aldığını belirten Özlü, bu bakımdan eski belediye meydanının bulunduğu alana taşınmasını planladıklarını bildirdi.

Özlü, mevcut Konuralp müzesinin de deprem sırasında yıprandığını belirterek, "Yapılan çalışmalar neticesinde mevcut müzenin riskli yapı olduğu ortaya çıktı ve ziyarete kapalı. Konuralp'e ve tarihine yakışacak şekilde eski belediye binasının olduğu alanda bir kısım araziler kamulaştırılarak bir büyük müze yapılacak. Müze ahşap ve taş ağırlıklı olacak. Kazılarda bulunan eserler orada sergilenecek." bilgisini verdi.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazılarda geçen yıl tiyatronun üst bölümünde milattan sonra ikinci yüzyıla tarihlenen, 23 santimetre ölçülerinde Makedonya Kralı Büyük İskender'e ait heykel başı ve "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik bulunmuştu.