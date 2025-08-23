Duchenne Musküler Distrofi Hastası Gökkaya, Şiirlerle Hayata Tutunuyor

Sivas'ta doğuştan "kas erimesi" olarak da bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olan 38 yaşındaki Muhammed Gökkaya, ağabeyi ve kardeşinin aynı hastalıktan ölmesinin ardından yazdığı şiirlerle yaşama tutunuyor.

Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde annesiyle yaşayan Gökkaya, kendisini gibi DMD hastası olan ağabeyi Ahmet'i 2004, kardeşi Abdullah'ı 2011'de kaybetti, baba Nazım Gökkaya da 2021 yılında vefat etti.

Kardeşleri ve babasının ölümünün ardından zor günler geçiren ve şiir yazmaya başlayan Gökkaya, 2017'de "Açan Güllerimiz", 2020 yılında ise "Uçan Güvercinlerim" isimli 2 şiir kitabı çıkardı.

Muhammed Gökkaya, AA muhabirine, kardeşlerinin ölümünden sonra yazdığı şiirlerle yaşama tutunduğunu söyledi.

Günlerini şiir yazarak, kitap okuyarak, spor yaparak ve gezerek geçirdiğini anlatan Gökkaya, "Ben, ağabeyim ve kardeşim dünyaya DMD hastası olarak gelmişiz. Ağabeyim de şiirle uğraşıyordu. Ben de ondan görerek şiirle uğraşmaya başladım. Ağabeyim çok kitap okurdu, ben de onu örnek alarak kitapları çok okudum. Hayata bakış açımda ağabeyimin çok büyük faydaları vardır. Kendisi saz çalardı, biz ondan saz çalmayı öğrendik. Gitar, def çaldık, karışık müzik aletleriyle şarkı, türkü söyleyerek hayatı devam ettirdik." diye konuştu.

Gökkaya, 21 yıl önce kaybettiği ağabeyini kendisine örnek aldığını ifade etti.

O günden bu yana da şiir yazmaya devam ettiğini belirten Gökkaya, "Küçük kardeşimi kaybetmeden önce onunla da spor yapardık. Evde kimse kalmayınca, onlarda gidince yalnız kalmaya başladım. Bunun üzerine şiir yazmaya devam ettim. Daha çok kitap okudum, kendimi kitaplara adadım. Sonra ise sporla tanıştım. Şiir yazarak, kitap okuyarak, spor yaparak, türkü söyleyerek bu şekilde hayatı devam ettiriyorum. " dedi.

"Hastalığı hiç kafama takmadım, hasta gibi yaşamadım"

Gökkaya, genelde ilahi aşk, sevda, doğa, mucize gibi konular üzerinde şiirler kaleme aldığını söyledi.

Şiirleri yazarken ruhsal bir olay yaşadığını dile getiren Gökkaya, şunları kaydetti:

"Ondan sonra aklına bazı yazılar geliyor. Bunu da kaleme almak, şiir yazmak istiyorsun. Bundan sonra da zaten şiir oluşuyor. Hastalık küçük yaşta başlıyor ama ben hastalığı hiç kafama takmadım, hasta gibi yaşamadım. Kendimi normal insan gibi gördüm ve öyle yaşadım. Çünkü hastalık her insana gelebilir. Normal bir insan da kaza yapıp o da engeli olabilir. Bu yüzden kendimi hiç engelli sınıfına koymadım. Bu yüzden de hayata şiir yazarak, kitap okuyarak, müzik aletleri çalarak, normal insan nasıl yaşıyorsa o şekilde hayatımı devam ettirdim. Okuluma da devam ettim. Halen de Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıfta öğrenimime devam ediyorum. Hiçbir zaman hastalığı kafaya takmamak gerekiyor. 'Ben şunu bunu yapamam, başaramam' dersen hayatta daha çok psikolojik sorunlar yaşarsın. Kendini hiç insan içine çıkamaz hale getirirsin. Onun için hayata gülerek bakacaklar. 'Ben de bir şey yapabilirim' diye düşünmek lazım."

Gökkaya, 150'ye yakın yeni şiir yazdığını, sponsor bulduğu takdirde yeni bir kitap çıkaracağını sözlerine ekledi.