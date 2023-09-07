Kütahya'da psikolojik rahatsızlığı sebebiyle doktor tavsiyesi ile resme başlayan Ayşe Kart, bu sayede meslek sahibi oldu. Kart, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezindeki atölyesinde yüzlerce yağlı boya tablo yaparak, sanat camiasını adını yazdırdı.

Doktor tavsiyesi ile meslek sahibi oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da psikolojik rahatsızlığı sebebiyle doktor tavsiyesi ile resme başlayan 43 yaşındaki Ayşe Kart, bu sayede meslek sahibi oldu.

1 çocuk annesi Kart, 10 yıl önce psikolojik rahatsızlığı sebebiyle doktora gitti. Doktoru Kart'a tedavi uygulayıp mutlaka bir sanat dalı ile meşgul olmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Kart, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezine giderek, Ressam Sabahat Sarıoğlu'ndan bir süre yağlı boya resim kursu aldı. Ayşe Kart, kursla birlikte hem rahatsızlığını yendi, hem de meslek sahibi oldu.

Kart, Kert Konseyi Kültür Sanat Merkezindeki atölyesinde yüzlerce yağlı boya tablo yaparak, sanat camiasını adını yazdırdı.

Ayşe Kart'ın yaptığı yağlı boya tablolar, birer sanat eseri olarak duvarlardaki yerini almaya devam ediyor.

Ressam Ayşe Kart, "Benim tavsiyem, herkesin mutlaka bir sanat dalı ile uğraşması. Hayat, sanat ile bir başka anlamlı. Doktor tavsiyesi ile hem rahatsızlığından kurtuldum, hem de meslek sahibi oldu" diye konuştu.