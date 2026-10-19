Denizli'ye 2025'te en fazla turist 78 bin 635 kişiyle Güney Kore'den geldi

Denizli'nin 2014-2025 yılları arasındaki yabancı turist konaklama verilerini analiz eden Prof. Dr. Serkan Bertan, Güney Kore, Çin ve İtalya'nın ilk üç sırayı paylaştığı 2025 yılında Avrupa ve Amerika ülkelerinin yükselişine dikkat çekti.

Denizli turizminde yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı son yıllarda önemli ölçüde değişti. Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan'ın 2014-2025 dönemine ait konaklama verileri üzerinden yaptığı değerlendirme, kente gelen turistlerin milliyetlerinden konaklama sürelerine, tercih ettikleri aylardan ülkeler arasındaki değişen dengelere kadar dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırma, turistlerin Denizli'de geçirdiği sürenin kısaldığını ve ziyaretlerin belirli aylarda yoğunlaştığını da ortaya koydu.

Araştırmaya göre geçmiş yıllarda Asya ülkelerinin ağırlıkta olduğu Denizli turizminde Avrupa ve Amerika kıtasından gelen ziyaretçilerin payı belirgin biçimde yükseldi. Buna karşılık yabancı turistlerin kentte geçirdiği ortalama süre kısalırken, turizm hareketliliğinin ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında yoğunlaştığı görüldü. Prof. Dr. Serkan Bertan'ın paylaştığı verilere göre 2025 yılında Denizli'deki konaklama tesislerine en fazla ziyaretçi gönderen ülke 78 bin 635 kişiyle Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 64 bin 602 ziyaretçiyle Çin, 59 bin 119 kişiyle İtalya takip etti. Özellikle Güney Kore'nin pandemi sonrasında gösterdiği toparlanma, Denizli'nin yabancı ziyaretçi profilindeki değişimin önemli göstergelerinden biri oldu. 2021 yılından itibaren düzenli yükseliş kaydeden Güney Kore, 2019 seviyesini geride bırakarak 2025'te ilk sıraya yerleşti. Çin ise 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık 160 bin ziyaretçiyle öne çıkarken pandemi sonrasında eski seviyesine ulaşamadı. Çin'den gelen ziyaretçi sayısı 2023-2024 döneminde güçlü bir artış gösterdi ve 2025'te bu düzeyini korudu.

Asya'nın payı düşerken Avrupa ve Amerika yükselişe geçti

Denizli turizminin ziyaretçi yapısındaki en dikkat çekici değişim, ülkelerin toplam yabancı turist hareketliliği içindeki ağırlığında yaşandı. 2019 yılında Çin ve Tayvan, incelenen 15 ülkeden gelen ziyaretçilerin yaklaşık yarısını oluştururken bu iki ülkenin payı 2025'te yüzde 18'e geriledi. Güney Kore, Çin, Japonya ve Tayvan'dan oluşan Kuzeydoğu Asya grubunun toplam payı ise aynı dönemde yüzde 69'dan yüzde 38'e düştü. Buna karşılık İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'nın oluşturduğu Avrupa grubunun payı yüzde 8'den yüzde 28'e yükseldi. ABD, Brezilya ve Meksika'nın yer aldığı Amerika kıtası grubunda da yüzde 8 olan oran yüzde 17'ye çıktı.

İtalya'dan Denizli'ye gelen turist sayısında büyük artış

Avrupa ülkeleri arasında en dikkat çekici yükseliş İtalya'da yaşandı. Prof. Dr. Bertan'ın değerlendirmesine göre İtalya'dan Denizli'ye gelen ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 2019'un 6,5 katına ulaştı. Almanya'dan gelen turist sayısı ise 2025'te bir önceki yıla göre iki katına çıkmasına rağmen 2014-2015 dönemindeki seviyelerin yarısının altında kaldı. Rusya'da da istikrarlı bir yükseliş görüldü. 2020 yılından itibaren her yıl artış gösteren Rus ziyaretçi sayısı, 2025'te 2019'un 2,6 katına çıktı. İtalya, İspanya, ABD ve Brezilya, 2025 yılında incelenen 2014-2025 döneminin en yüksek ziyaretçi sayılarına ulaştı. Japonya'dan gelen turist sayısı 2023'ten itibaren artış göstermesine rağmen 2014 seviyesinin oldukça gerisinde kaldı. Endonezya ve Malezya ise pandemi sonrasında 2022'de ulaştıkları zirvenin ardından düşüş eğilimine girdi.

Denizli'ye gelen yabancı turistler kaç gece kalıyor?

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu, yabancı ziyaretçilerin Denizli'de geçirdiği sürenin giderek kısalması oldu. Prof. Dr. Bertan, 2014-2019 yılları arasında yabancı turistlerin kentte ekseriya bir gece konakladığını, 2025 yılında ise incelenen 15 ülkenin tamamında ortalama kalış süresinin 2024'e göre gerilediğini açıkladı. En kısa ortalama konaklama süresi 1,11 geceyle Polonya'dan gelen ziyaretçilerde görüldü. Japonya ve Tayvan'dan gelen turistlerin ortalaması ise 1,13 gece olarak kaydedildi. Meksika, 2024 ve 2025 yıllarında en uzun ortalama konaklama süresine sahip ülke oldu. Meksikalı ziyaretçilerin ortalama kalışı 2024'te 1,71 gece, 2025'te ise 1,59 gece olarak hesaplandı. Almanya'dan gelen turistlerin ortalama konaklama süresi de 2023'te 1,77 gece, 2024'te 1,56 gece ve 2025'te 1,32 gece olarak gerçekleşti. Veriler, yabancı turistlerin Denizli'de daha kısa süre kalma eğiliminin özellikle Nisan 2025 sonrasında belirginleştiğini ortaya koydu. 2025 yılının ocak-mart döneminde incelenen 15 ülkenin 10'unda ortalama konaklama süresi, bir önceki yılın aynı döneminin üzerinde gerçekleşti. Ancak nisan-aralık döneminde bütün ülkelerde ortalama kalış süresi 2024 seviyesinin altına indi. Asya ülkelerinden gelen turistlerin 2025 yılındaki ortalama konaklama süresi 1,1 ile 1,4 gece arasında değişti. Bertan, bu durumun Asya kaynaklı grup turlarında Pamukkale ziyaretlerinin genellikle bir gecelik konaklamayla sınırlı kaldığına işaret ettiğini belirtti.

Denizli'de turistlerin en yoğun olduğu ay Ekim

Denizli'nin yabancı turist hareketliliğinde ekim ayı öne çıktı. Prof. Dr. Bertan'ın paylaştığı verilere göre 2023, 2024 ve 2025 yıllarının tamamında en fazla yabancı ziyaretçinin konaklama tesislerine geldiği ay ekim oldu. Ekim ayının yıllık yabancı ziyaretçi sayısı içindeki payı 2023'te yüzde 14,2, 2024'te yüzde 13,6 ve 2025'te yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Üç yılın toplamında ekim ayını yüzde 12 ile eylül, yüzde 11 ile mayıs ve yüzde 10,9 ile nisan takip etti. En düşük ziyaretçi payları ise ocak, şubat ve aralık aylarında görüldü. Yabancı turistlerin Denizli'yi ziyaret ettiği dönemlerde de önemli bir değişim yaşandı. Kasım-mart döneminin yıllık yabancı ziyaretçi sayısı içindeki payı 2023'te yüzde 35,4 iken 2025'te yüzde 24'e geriledi. Buna karşılık nisan-ekim döneminde turizm hareketliliği güçlendi. 2023 ile 2025 karşılaştırıldığında nisan ayında gelen yabancı turist sayısı yüzde 129,6, mayısta yüzde 76,3 ve ekimde yüzde 56 arttı.

Aynı dönemde ocak ayında yüzde 25,6, mart ayında ise yüzde 51 azalma görüldü. Mart 2025, yıllık yabancı ziyaretçilerin yalnızca yüzde 2,8'inin geldiği ay olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore 2025'te 10 ay boyunca ilk sırada

Denizli'ye en fazla turist gönderen ülkelerin aylık sıralaması da yıllar içinde değişti. 2023 yılının ilk dört ayında Endonezya ilk sırada yer aldı. Ocak 2023'te Denizli'deki tesislere gelen yabancı turistlerin yüzde 23,3'ünü Endonezyalı ziyaretçiler oluşturdu. 2024 yılında Çin, 12 ayın altısında en fazla ziyaretçi gönderen ülke oldu. 2025'te ise Güney Kore'nin üstünlüğü belirginleşti. Güney Kore, yılın 10 ayında ilk sırada yer alırken temmuz ayında Çin, ağustos ayında ise İtalya en fazla ziyaretçi gönderen ülke olarak öne çıktı. Prof. Dr. Serkan Bertan'ın değerlendirmesinde, bazı ülkelerden gelen ziyaretçilerin belirli aylarda yoğunlaştığı da görüldü. İtalya'dan gelen turistler üç yıl boyunca en fazla ağustos ayında Denizli'de konakladı. Ağustos ayında kentteki tesislere gelen her beş yabancı turistten biri İtalyan oldu. İtalya'dan gelenlerin yüzde 20,4'ü ziyaretini bu ayda gerçekleştirdi. Çin ve Brezilya'dan gelen ziyaretçiler ekim ayında, İspanya ve Polonya'dan gelenler ise eylül ayında yoğunlaştı. Polonyalı turistlerin yüzde 21,4'ü, İspanyol turistlerin ise yüzde 17,7'si eylül ayında Denizli'de konakladı. Rus turistlerin ziyaretleri iki farklı dönemde öne çıktı. Rusya'dan gelenlerin yüzde 42,9'u nisan ve ekim aylarında ağırlandı. Denizli'de yabancı turist sayısının azaldığı kış döneminde Asya ülkelerinin etkisi dikkat çekti. 2023-2025 döneminin toplamına göre ocak ayında gelen yabancı turistlerin yüzde 21,5'i Güney Kore'den, yüzde 29,8'i ise Endonezya ve Malezya'dan geldi. Malezyalı ziyaretçilerin en yoğun olduğu ay şubat olurken Endonezya ve Malezya için en düşük ziyaretçi hareketliliği ağustosta gerçekleşti. Güney Kore, incelenen üç yılın tamamında aralık ayında en fazla ziyaretçi gönderen ülke oldu. Aralık ayında Denizli'ye gelen yabancı turistlerin yüzde 13,8'ini Güney Koreliler oluşturdu.

Almanya ve Asya ülkeleri turizm sezonunun uzatılmasında öne çıkıyor

Araştırmada bazı ülkelerden gelen turistlerin yıl boyunca daha dengeli dağılım gösterdiği belirlendi. Güney Kore, Malezya, Almanya, Tayvan, Japonya ve Hong Kong'dan gelen ziyaretçilerin en yoğun olduğu ayların yıldan yıla değişmesi, bu ülkelerin turizm hareketliliğinin farklı dönemlere yayılmasına katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Güney Kore'den gelen turistlerde en yoğun ay olan ekimin üç yıllık toplam içindeki payı yüzde 12,4'te kaldı. Almanya'dan gelen ziyaretçiler ise ağırlıklı olarak nisan, ekim ve kasım aylarında konakladı. Alman turistlerin yüzde 16,7'si kasım ayında Denizli'yi ziyaret etti. Prof. Dr. Bertan, Almanya ve Asya ülkelerinden gelen turistlerin yıl içindeki dağılımının, Denizli'de turizm sezonunun uzatılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan'ın değerlendirmesi, Denizli turizminde ziyaretçi sayılarının yanı sıra turistlerin geldikleri ülkelerin, tercih ettikleri dönemlerin ve kentte geçirdikleri sürenin de önem taşıdığını gösterdi.

2019 yılında Kuzeydoğu Asya ülkelerinin ağırlıkta olduğu yabancı ziyaretçi yapısı, 2025'e gelindiğinde Avrupa ve Amerika pazarlarının yükselişiyle daha çeşitli bir görünüm kazandı. Bununla birlikte ortalama konaklama sürelerinin kısalması ve yabancı turist hareketliliğinin nisan-ekim döneminde yoğunlaşması, Denizli turizmi açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken iki önemli başlık olarak öne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı