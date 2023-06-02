Çiğli Belediyesi, Nazım Hikmet'i 'Nazım'ın Kadınları' tiyatro gösterimi ile anacak

Çiğli Belediyesi, Türk Edebiyatı'nın usta ismi Nazım Hikmet'i vefatının 60. yılında düzenleyeceği "Nazım'ın Kadınları" isimli tiyatro gösterimi ile anacak.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize edeceği Nazım Hikmet'i anma etkinliği, 3 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Fakir Baykurt Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, yönetmenliğini Erkan Çelikol'un yaptığı, oyuncu kadrosunu Mehmet Tokat, Öykü Gemici, Burcu Topçu, Zeynep Bone, Gül Türkmen, Mecbure Bozyel ve Tünay Alp Fırat'ın oluşturduğu tek perdelik "Nazım'ın Kadınları" isimli tiyatro gösterimi, ücretsiz olarak sahnelenecek.

GÜMRÜKÇÜ: "SEVDANIN VE HASRETİN ŞAİRİNİ ANACAĞIZ"

Anma etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizi aydınlık ve mutlu yarınlarına taşımak adına verdiğimiz mücadelenin ilham kaynaklarından olan edebiyatımızın değerli şairi Nazım Hikmet'i aramızdan ayrılışının 60. yıl dönümünde düzenleyeceğimiz törenle anacağız. Nazım Hikmet'i anarken onun demokrasiye, özgürlüğe, barışa, insan ve vatan sevgisine verdiği değeri anlamalı ve yaşamımızı bu eksende şekillendirmeliyiz. İzmirli tüm hemşehrilerimizi 3 Haziran Cumartesi günü birbirinden değerli isimlerin sahne alacağı tiyatro gösteriminin de yapılacağı anma etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.