Çerkezköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Çerkezköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi. Kaymakam, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı'nın çelenk sunumu ve gösterilerle kutlamalar sona erdi.

Çerkezköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah 09.30'da Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Belediye Başkanı Vahap Akay'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri ile program devam etti. Büyük Zaferin 101. yılı kutlamaları Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı askeri birliklerinin tören geçidi ile sona erdi.