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Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Tamamlandı

Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Rize'de Tamamlandı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'incisi düzenlenen Kardan Adam Kış Festivali, çeşitli etkinliklerle sona erdi. Festivale katılanlar yöresel müzik eşliğinde eğlenirken, turizm alanındaki gelişmeler ve ulaşım projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" tamamlandı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığınca ilçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şenliğe katılanlar kar üstünde tulum ve kemençe eşliğinde horon teperken, bazıları da poşetlerle kaymaya çalıştı. Festivalde yöresel sanatçılar da sahne aldı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için özel araçla geçişe izin vermedi. Araçlarını park eden misafirlerin bazıları minibüslerle, bazıları da yürüyerek yaylaya ulaştı.

Festivale katılan AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AA muhabirine, her yıl Ayder Yaylası'na ilginin giderek arttığını ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ayder Yaylası'nın tanıtımı ve markalaşması adına güzel yatırımlar yapıldığını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"1700 kapasiteli bir otopark yaptık. Buranın trafik sorununu çözüyoruz. Ulaşım problemi sorunumuz vardı. Ardeşen ilçesinden Ayder Yaylası'na kadar son derece çevreci ve doğaya zarar vermeden çok güzel bir yol yapıyoruz. Ulaşım olanağını da kolaylaştırmış oluyoruz. Buradaki vatandaşlarımızla istişare ederek ve hukuklarını koruyarak atalarımızdan bize miras kalan yöresel mimariyle yeni yapılar oluşturuyoruz."

Rize-Artvin Havalimanı'nı da güçlendirdiklerini vurgulayan Avcı, "Havalimanımızı uluslararası uçuşlara açıyoruz. Kuveyt seferlerimiz başladı." dedi.

Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ise Ayder Yaylası'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu dile getirdi.

Çamlıhemşin'de turizmi bütün yıla yaymak istediklerini belirten Böyük, "Kaçkarlar Dağları'nda heliski kayak sporu yapılıyor. Özellikle bu bölgenin uluslararası alanda tanıtımı açısından bu ekstrem sporun burada yapılması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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