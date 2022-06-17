20 bin öğrenci 100 Türk büyüğünün hayatını kitap okuyarak öğrendi - Haberler

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20 bin öğrenci 100 Türk büyüğünün hayatını kitap okuyarak öğrendi

AA - Uğur Çiçek - Kültür Sanat
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 100 Türk büyüğünün yaşamlarını konu alan kitapları okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 100 Türk büyüğünün yaşamlarını konu alan kitapları okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

İnegöl Kaymakamlığı ve TYÇ Yayıncılık Yapımcılık AŞ iş birliğiyle başlatılan proje çerçevesinde 54 ilkokuldaki 644 sınıfa kitaplar konuldu. Daha sonra Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Süleyman Çelebi, Fatih Sultan Mehmed, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aralarında olduğu Türk büyüklerinin yaşamları öğrenciler tarafından canlandırıldı.

20 bin öğrencinin katıldığı projenin kapanış etkinliği, eğitim öğretim yılının son gününde Tarihi İnegöl Mehteran Ekibi eşliğindeki yürüyüşün ardından İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, programda yaptığı konuşmada, çocuklara, gençlere kendilerinden devralacakları bayrağı daha yukarılara taşımaları, ülkeyi, milleti her alanda üst seviyelere çıkarabilmeleri için her türlü desteği sunmak zorunda olduklarını söyledi.

Bu imkanları sağlarken milli ve manevi değerlerini özümsemiş, geçmişini, atasını, tarihini, nereden geldiğini, nereye gitmesi gerektiğini bilen gençlik olarak yetişmesini çok önemsediklerini belirten Arslan, şunları belirtti:

"Gurur duyduğumuz büyüklerimizin çocukluk hallerini, onların dilinden hayatlarını, tecrübelerini anlatan, 100 Türk büyüğünü çocuklarımız ile tanıştıran çok kıymetli, kapsayıcı ve sahip çıkıldığında gelecek adına umut verici bir projeydi. Bu duygularla başladık ve bugün görüyorum ki ne mutlu bize, böyle güzel bir coşkuyu, böyle güzel bir kalabalığı ve bu projenin içinde yer alan tüm öğrencilerimizin, kitapları okumuş olarak burada olması hepimiz için gurur vesilesi."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise kitapları okuyan öğrencilere tarih yazacak çocuklar olarak baktıklarını anlattı.

Doğru, "Onlar bizim geleceğimiz. Biz onları, milli ve manevi değerlerimize bağlı Türk büyükleri ile tanıştırmak istedik ve en büyük desteği de anne babalarımız verdi. Anne babalarımız, öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizi yürekten alkışlıyorum." dedi.

Oyuncu Ahmet Yenilmez'in de öğrencilere tarihi bilgiler aktardığı, gençlerin canlandırmalar yaptığı programda, projeye destek veren hayırseverlere plaket, öğrencilere ise madalyaların yanı sıra hediyeler takdim edildi.

AA / Uğur Çiçek - Kültür Sanat

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