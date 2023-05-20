Beşiktaş'ta 19 Mayıs coşkusu

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Melike Şahin'in sahne aldığı gençlik konseriyle kutladı. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşen konsere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılarak vatandaşların 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Ardından belediyeye ait ses araçları ve bando ekibi tüm ilçeyi dolaşarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserleri çaldı. Akşam ise tüm Beşiktaş'ın buluşma noktası Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı oldu. Saatler 19.00'u gösterdiğinde sahneye ilk olarak ünlü DJ Lapstekin çıktı. Performansıyla vatandaşları coşturan DJ'in ardından saatler 21.00i gösterdiğinde ise genç sanatçı Melike Şahin sevenleriyle buluştu. Çok yoğun ilginin olduğu konserde Şahin, sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söyledi.

"BEŞİKTAŞ DEMEK ULU ÖNDER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DEMEKTiR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da konser öncesi sahneye çıkarak vatandaşların 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Akpolat, "Milli bayramlar en güzel Beşiktaş'ta kutlanır. Çünkü Beşiktaş'ın birçok özelliği var. Beşiktaş iki kıtanın birleştiği Kaptan-ı deryaların, Barbaros Hayrettin'in kenti. Ama Beşiktaş'ın en önemli özelliği Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı, evinin olduğu, bütün Kurtuluş Savaşı'nın planlarını yaptığı yerdir. O yüzden Beşiktaş demek cumhuriyet, özgürlük, demokrasi demek ama en önemlisi Beşiktaş demek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demektir. Bütün ümidim gençliktedir demişti Ulu Önder. Bize çok önemli sorumluluklar ve görevler verdi. Bu görevlerden en önemlisi bilgi ve birikimimizi artırmak. Artırdığımız bu bilgi ve birikimleri ülkemiz için kullanmak ve bize bırakılan bu güzel ülkeyi Atatürk ilke ve inkılaplarını geleceğe taşımak olacak" dedi.

Konser sırasında sanatçı Melike Şahin'e, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından adına Tema Vakfı'na bağışlanan plaket de takdim edildi.