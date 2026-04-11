Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Almanya ve İngiltere'deki tur operatörleriyle görüştü Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin turizmde güçlü konumunu koruduğu ana pazarlarda yürütülen çalışmalar, yeni sezon öncesinde daha da yoğunlaştı.

Bakan Ersoy'un Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Almanya ve İngiltere pazarında erken sezon verileri, rezervasyon dinamikleri ve talep eğilimleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut kampanyaların etkisi, yeni dönem bütçe planlamaları ve pazara özel aksiyonlar kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Türkiye'nin her iki operatörün portföyündeki güçlü konumunu koruduğunun vurgulandığı görüşmelerde, yeni işbirlikleri ve stratejik adımlarla bu konumun daha da ileri taşınması hedefleniyor.

Dertour Grubu ile yürütülen işbirlikleri, Almanya başta olmak üzere, Orta ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada devam ediyor. Grup, Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi pazarlarda Türkiye'ye önemli bir ziyaretçi akışı sağlıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Almanya pazarı ağırlıklı olmak üzere yürütülen reklam kampanyaları ve arz güvenliği destekleri, Türkiye'nin bu pazardaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış yaşanıyor

2026 için planlanan hedeflerde Almanya pazarı yine belirleyici rol oynarken yılın ilk döneminde satışlarda toparlanma eğilimi dikkati çekiyor.

Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış gözlenirken yaz sezonuna ilişkin genel görünümün pozitif olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Almanya'nın, Türkiye'ye rakip bazı destinasyonlara yönelik seyahat uyarılarının, Türkiye talebine olumlu yansıması bekleniyor.

Bu kapsamda, Almanya pazarı için ilave birlikte reklam kampanyaları devreye alınırken Antalya'da planlanan geniş katılımlı etkinlikler de işbirliğinin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Jet2 tarafından da sezonu desteklemek amacıyla ilave kampanya talepleri gündeme geldi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından da satış odaklı yeni kampanyalar devreye alındı ve kampanyaların medya dağılımı ve içerik yapısı yeniden düzenlenerek dönüşüm kanallarının güçlendirilmesi hedeflendi.

"2026 hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü değerlendirdik"

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunarak şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik. Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz işbirliklerini, 2026 hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık. Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."