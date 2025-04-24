Atilla Uçan: Futbol ve Sanat Tutkusuyla Urla'yı Süslüyor

İZMİRLİ eski kaleci Atilla Uçan (63), yaşamını spora ve resim tutkusuna adadı. Sporculuk kariyerini Urla Masterler Spor Kulübü'nde sürdüren Uçan, uzun yıllardır Urla sokaklarına resimler yaparak ilçeyi süslüyor. Yaşamının sporla geçtiğini ancak sanata olan düşkünlüğünün hep olduğunu ifade eden Atilla Uçan, "Hayatımı bir elimde fırça, bir elimde topla idame ettirdim" dedi.

Urla'da yaşayan eski kaleci Atilla Uçan, sporculuk kariyerini Urla Masterler Spor Kulübü'nde sürdürürken, diğer yandan fırçasıyla ilçe sokaklarını resimlerle süslüyor. Futbol kariyerine Göztepe Genç Takımı'nda başlayan, Aydın spor, Ödemiş spor, Tire spor başta olmak üzere birçok takımda kalecilik yapan Uçan, spor kariyerinin yanı sıra 10 yaşından beri resim yapıyor. 45 yaşında yakalandığı dudak kanseriyle mücadele sırasında resme ve spora ara vermek zorunda kalan Atilla Uçan, kanseri yendikten sonra iki tutkusuna da kaldığı yerden devam ediyor. Halen kalecilik yapan Uçan, bir yandan da sokaklara resimler yapıyor.

25 Nisan'da açılacak 11'inci Uluslararası Urla Enginar Festivali için 3 boyutlu enginar heykelleri yapan Atilla Uçar, sanatını sürdürmek istediğini belirtti. Yaşamının sporla geçtiğini ancak sanata olan düşkünlüğünün hep olduğunu dile getiren Uçar, "Hayatımı bir elimde fırça, bir elimde topla idame ettirdim" ifadelerini kullandı.

'URLA'DA 350 ÇÖP KONTEYNERİNİ BOYADIM'

Gençliğinde yaklaşık 20 takımda oynadığını ifade eden Atilla Uçan, "En son Aydınspor'da oynadım. Urla Masterler Spor Kulübü'nde kaleye geçiyorum. Sporculuk yanım bir tarafa, sanata olan düşkünlüğüm de var. Çocukluğumdan beri Aydınspor'un kamplarında bile odada resim yapardım. Urla'nın sokaklarını, mekanlarını her şeyini dekore etmeye, elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. İlçede 350'ye yakın çöp konteynerini boyayarak dekore ettim. Urla'nın sokaklarının, köylerinin dekorunu ve boyasını yapıyorum. Dudak kanserine yakalanınca mücadele sürecinde birkaç sene resim yapmaya özlem duydum. Daha sonra kaldığım hastanenin duvarlarını süsledim. Sanat her zaman terapi oluyor. Keyif alıyorum ve insanlara bir şeyler sunduğum için onlar da mutlu olduğu için ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.

'ELİM TİTREYENE KADAR SANATIMI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Urla Enginar Festivali kapsamında ilçenin girişine 3 boyutlu enginar heykeli de yaptığını dile getiren Uçan, "Urla'ya bir katma değer sağlayabiliyorsam ne mutlu. Yaklaşık 15 adet 3'er 4'er metrelik enginar heykeli yapıyorum. Duvarlara da enginar resimleri çiziyorum. Sakız enginarının burada yetişmesi çok güzel, enginarı sanat olarak da Urla'ya kazandırdığım için mutluyum. Elim titreyene kadar sanatımı yapmaya devam edeceğim" dedi.