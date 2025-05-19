Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Son Veda: Beni Hatırlayınız' adlı konserle Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını sahneye taşıdı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Son Veda: Beni Hatırlayınız' adlı konserle Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını sahneye taşıdı.

Ankara'da ilk kez sahnelenen 'Son Veda' anlatımlı konserde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamı ekseninde ülkenin kuruluş tarihini ve imparatorluktan cumhuriyete evrilme süreci anlatıldı. Müzikleri besteci Fahir Atakoğlu'na ait konserde, Cennet Türker'in kaleminden çıkan metinler, Şahan Gürkan rejisörlüğünde sahnelendi. Konser, besteci Fahir Atakoğlu'nun Umut, Lal, Ses ve Nefes, Med Cezir, Sultan, Demir Kırat, Fikriye, Sarı Zeybek eserlerinden oluştu. Müziklerin orkestrasyonu ve düzenlemesi Şef Kıvanç Tepe'ye ait olup eserde bir de Selanik türküsü seslendirildi.

ATATÜRK'ÜN OKUL YILLARINDAN SON VEDASINA UZANAN BİR KONSER

Son Veda konseri, 8 bölümden oluştu ve ülkenin genel durumu, Atatürk'ün okul yılları, Trablusgarp Savaşı ve Sofya günleri, Çanakkale Savaşı, Zübeyde Hanım, İşgal ve Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün aşkları ve devrimleri ile çok sevdiği halkına son vedasını konu edindi. Konserde Antalya DOB orkestra sanatçısı piyanist Onur Altıparmak ve neyzen Ercan Irmak solist sanatçı olarak görev alırken, anlatıcı rolünü Samsun DOB sanatçısı Şahan Gürkan üstlendi. İstanbul DOB sanatçısı bariton Ali Murat Erengül'ün 'Mustafa Kemal' rolünü, Samsun DOB sanatçıları mezzo soprano İpek İncekaş'ın 'Zübeyde Hanım' rolünü, mezzo soprano Leyla Ceren Koç'un 'Fikriye Hanım' rolünü üstlendiği konserde, soprano Eda Bingöl Gürkan solist sanatçı olarak yer aldı.

'ATATÜRK'ÜN, FİKRİYE HANIM'IN VE ZÜBEYDE HANIM'IN CANLANDIRMALARI YER ALIYOR'

Eserin rejisörü Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Şahan Gürkan, ummalı bir çalışma sonrası bu eserin hazırlandığını ifade ederek, "Ünlü bestecimiz Fahir Atakoğlu'nun müzikleri, bizim bestecimiz ve orkestra şefimiz Kıvanç Tepe tarafından orkestra için ve koro için düzenlendi. Neyzen Ercan Irmak Ney'de, Piyanist Onur Altıparmak Piyano'da çok keyifli, heyecanlı bir eser bizim için. Atatürk'ün hayatını, Osmanlı'nın yıkılışı, kurtuluş savaşı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ekseninde anlatmaya çalışıyoruz. Sahnede Mustafa Kemal Atatürk'ün, Fikriye Hanım'ın ve Zübeyde Hanım'ın canlandırmaları yer alıyor. İnsanlara o süreci yaşatarak ve o güzel müzikler, o tanınan melodiler eşliğinde temsilimizi yapıyoruz, eserimizi sunuyoruz" dedi.

'ANKARA'DA İLK KEZ SAHNELENİYOR'

Eserin metin yazarı Cennet Türker ise, bu eseri büyük bir gururla yazdığın vurgulayarak, "Ankara'da ilk kez sahneleniyor. 2014'te başladı, çeşitli şehirlerde oynadı, çok da beğeni aldı. Atamızı ve onunla birlikte bize bu vatana emanet eden, bütün emeği geçen şehitlerimizi anmanın gururunu yaşıyoruz ve yaşatmanın, umarız bunu en iyi şekilde yansıtabilmişizdir. Doğru bir iş yapmışız diye düşünüyorum. Müzikler zaten çok güzel, oyuncularımız çok güzel, orkestralar her seferinde öyle ve her oynandığında da birisi bir katkıda bulunuyor, şurada şöyle bir şey yapsak mı diye. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü sahipleniliyor ve artarak devam ediyor. Bayramımız kutlu olsun. Gençlerimiz mutlu olsun. Cumhuriyetimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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