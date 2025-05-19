Atatürk'ü Anma Bayramı İçin Özel String Art Sergisi

Atatürk'ü Anma Bayramı İçin Özel String Art Sergisi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Özel String Art' sergisi, Atatürk ve ailesinin eserleriyle sanatseverlerle buluştu. 7 ay süren bir projenin ürünü olan sergi, 20 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan ' 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Özel String Art' adlı sergide; Atatürk'ün, anne ve babasının ve Anıtkabir'in string art sanatıyla yapılmış eserler yer alıyor.

Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatı olan string art eserlerinin yer aldığı ' 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Özel String Art' sergisi, bir AVM'de sanatseverle buluştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan serginin açılışı, 16 Mayıs tarihinde Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan tarafından yapıldı. 20 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak olan sergide, 14 eser yer alıyor. Sergide; Atatürk'ün, anne ve babasının ve Anıtkabir'in, string art sanatıyla yapılmış eserler bulunuyor.

7 AYDA HAZIRLANDI

Sergiyi hazırlayan Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Edanur Yavaş, "7 ay önce başladığımız bu projede Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Belirli bir kronolojide oluşturulmuş Türkiye'deki ilk sergi. Bu aslında 4 yıllık bir altyapı sonucunda ortaya çıkmış bir çalışma. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gerçekleştirdiğimiz sergimizi sanatseverle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

100 BİN METREYİ AŞAN İP KULLANILDI

Sergide yer alan 14 eserin yapım aşamasını aktaran Halk Eğitim Merkezi öğrencilerden Dilara Altıparmak, "Yapım aşaması belirli sayıda çiviyle, saç teli inceliğinde iplerle ilmek ilmek dokunarak yapılıyor. Bir eserde 7 bin 200 metre ip kullandık. Tüm sergide toplam 100 bin metreyi aşan ip yer alıyor. Saç teline yakın incelikte, incecik iplerle, ilmek ilmek işlenerek ortaya çıkarılan bu eserler bizim için hem sanatsal hem de keyifli bir süreçti. 7 ay süren süreçte ortaya ne çıkacağını siz de bilmiyorsunuz, bittiği zaman ortaya çıkan eser ayrı bir keyif veriyor. Şablon ya da hazır zemin kullanmadık. Beyaz düz zemin üzerine algoritmalarla örülen ipler, eserin ruhunu oluşturdu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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