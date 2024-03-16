Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kadın muhtar adayı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde azalarının tamamı kadın olan muhtar adayı Emine Akbıyık, kadın dayanışmasıyla seçimi kazanacağına inanıyor.

İlçeye bağlı Uzunyalı Mahallesi'nde yaşayan 3 torun sahibi 58 yaşındaki Akbıyık, mahallenin ilk kadın muhtarı olmak için 7 erkek rakibine karşı adaylığını koydu.

Çocuk oyun parkı ve kadınların zaman geçirebileceği sosyal yaşam olanı olmayan mahallenin tüm sorunlarının çözümü için "Uzunyalı'ya kadın eli değecek" sloganıyla muhtarlığa aday olan Akbıyık, 8 azasının tamamını da kadınlardan seçti.

Azalarıyla birlikte ev ve esnaf ziyaretleri yaparak oy isteyen Akbıyık, cadde ve sokaklara afiş asıp broşür dağıtarak seçim kampanyası yürütüyor.

Emine Akbıyık, AA muhabirine, 35 yıldır ikamet ettiği Uzunyalı Mahallesi'nin sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi.

Kadınların yerel yönetimlerde yeterince söz sahibi olmadığını gözlemlediğini aktaran Akbıyık, öncülük yapmak isteğiyle muhtar adayı olduğunu ifade etti.

"Bütün işleri biz kadınlar yapıyoruz ama sosyal hayattan eksik kaldık"

Akbıyık, kadın dayanışmasının gücüne çok inandığını vurgulayarak, "Bütün azalarım kadın, topluma ve ilçeye öncü olacağız. Gelecek yıllarda ilçemizde kadınların daha güzel işler yaptığını, daha önde olduğunu göreceksiniz. Bütün işleri biz kadınlar yapıyoruz. Evde, bağda, tarlada çalışıyoruz. Çocukları biz yetiştiriyoruz. Her şeyde başarılıyız ama ilçede sosyal hayatımız yok, faaliyet alanımız yok. Sosyal hayattan eksik kaldık. Bundan dolayı istek oluştu. Kadınlarla birlikte adımlar atalım, kendimizi ileriye taşıyalım dedik. Kaymakamımız kadın, belediye başkan adaylarıyla konuştuk seçilirsek bize destek olacaklarına dair söz verdiler." diye konuştu.

Çevre temizliğine çok önem verdiğini, zaman buldukça özellikle okul çevresinde eşiyle birlikte gönüllü olarak çöp topladığını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Seçilmem durumunda muhtarlık maaşımı çocuklara çevre bilinci kazandırmak için harcayacağım. Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak için ödüllü yarışmalar düzenleyeceğim daha temiz bir çevrede yaşamak için. Erkek egemen toplumda yaşıyoruz. Erkekler bizi pek önde görmüyor. Biz kadın dayanışması ile kendimizi göstermek istiyoruz. Başardığımızı herkese kanıtlayacağız."

Akbıyık, seçilmesi durumunda mahallede çocukların güvenle oynayacağı parklar ve kadınların vakit geçirebileceği sosyal mekanlar yapılmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"Mahallede erkeklerden daha çok zaman geçirdiğimiz için sorunları daha iyi biliyoruz"

Aza adayı Naime Yılmaz, Emine Akbıyık'ın muhtarlık seçimleri için kadın oluşumuyla çıktığı yolun kendisini çok mutu ettiğini, bu oluşumda aza adayı olarak yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

Muhtar adayının ve azalarının tamamının kadın olmasıyla ilk defa karşılaştığını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Seçim çalışmalarımızda bu durum karşısında genellikle olumlu tepkiler alıyoruz. Bazı erkeklerden, 'Neden aranızda bir erkek yok' diye eleştirenler de oldu. Her işin üstesinden gelen kadının muhtarlıkta da erkeğe ihtiyaç duymayacağını düşünüyoruz. Mahallede erkeklerden daha çok zaman geçirdiğimiz için sorunları biz daha iyi biliyoruz. Oyun parkımız yok, çocukları çıkartıp güvenli bir yerde oynatamıyoruz. Biz kadınların oturup zaman geçireceği bir yer yok. Bunlar gibi erkeklerin görmediği sorunları biz görüyoruz. Mahallemize kadın eli değecek."

Aza adaylarından Yasemin Kar da "Bir kadın olarak Emine hanıma güvenim tam. Biz kadınlar bugüne kadar hep erkeklerin arkasındaydık. Şimdi erkekler bizim arkamızda dursun. Biz erkeklerden de destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.