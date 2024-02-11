Antakya Medeniyetler Korosu, depremde kaybettikleri üyeleri için konserler düzenliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afetten bu yana sadece siyah kıyafetlerle çıktığı konserlerde, seslendirdiği eserlerle acılarını dile getiriyor.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar sayısız konser veren koro, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybetti.

Koro, üyelerinin yanı sıra depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına yeniden bir araya geldi. Yeniden sahneye çıkan koro, kayıplarının acısını, giydiği siyah kıyafetler ve seslendirdiği hüzünlü şarkılarla dile getiriyor.

"Deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz"

Koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, koronun ister Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun, herkesin tek bir Allah'ın kulu olduğunu insanlara göstermek ve dünyada bu kadar kan ve gözyaşına da gerek olmadığına inandırmak için yola çıktığını, bugüne kadar yurt içi ve dışında 2 bin 500'ün üzerinde konser verdiklerini söyledi.

Özfırat, 6 Şubat 2023'teki depremlerle büyük felaket yaşadıklarını belirterek, depremlerde koronun 7 üyesinin de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Depremle bir kahve içmenin, duş almanın dahi ne kadar önemli olduğunu gördüklerini anlatan Özfırat, "Bu bir yıllık süreçte hem yaralarımızı sarmaya hem de deprem gerçeğini unutturmamaya çalışıyoruz." dedi.

Çıktıkları konserlerde kayıplarını yad ettiklerini belirten Özfırat, şöyle konuştu:

"Konser denilince farklı algılanabiliyor, insanların yarası varken. Medeniyetler Korosu konser vermiyor. Medeniyetler Korosu, acının müziğini yapıyor artık. Biz o günden bu yana yalnızca siyahlarımızı giyiyoruz. Beyaz elbiselerimizi artık giymiyoruz. İnsanlara bunu göstermeye çalışıyoruz. 'Depremi, bu şehirleri unutmayın' diyoruz. O yüzden toparlanıp acının müziğini yapmamız gerektiğine inandık ve arkadaşlarımızla birlikte bu yola çıktık."

Özfırat, müzikleriyle depremden etkilenen insanları da iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Birlikte bir şeyleri başarmamız gerekiyor"

Deprem nedeniyle Hatay'ın neredeyse 3'te 2'sinin yok olduğunu ifade eden Özfırat, bu süreçte sabırlı ve birlik olunması gerektiğini anlatarak, "Bizim birbirimize sahip çıkıp birlikte bir şeyleri başarmamız gerekiyor. Bütün Hatay halkına sesleniyorum: Biraz sabretmek lazım. Böyle bir acıdan sonra, biraz maldan mülkten çok, yaşadığımız için şükretmek lazım." diye konuştu.

Hatay'da "Medeniyetler Köyü" kurmak istediklerini belirten Özfırat, farklı dinlere mensup insanların burada kardeşçe yaşadığını bütün dünyaya örnek olarak tekrar göstermek istediklerini söyledi.

Koro depremzedeler için yardım konserleri veriyor

Koro üyesi Nuray Şirin Reyhanioğlu da depremin ilk günündeki derin acı, üzüntü ve korkunun hala içlerinde olduğunu anlattı.

Hayatta kalmalarının bir anlamı olması gerektiğini dile getiren Reyhanioğlu, "Yılmaz Özfırat hocamız, enkazdan 8 saat sonra çıkmasına rağmen, bu şehri ayağa kaldırmak inancıyla ayağa kalktı ve elimizden tuttu. 'Bu şehre karşı bir görevimiz var. Biz bunu unutmayalım, unutturmayalım' dedi. Onun yola koyulmasıyla biz de onun yanında yer aldık." ifadelerini kullandı.

Koro üyesi Ali Ataş da birbirlerine kenetlendikleri takdirde şehrin yeniden ayağa kalkacağını söyledi.

Feride Yücelen ise ailesi gibi olan koro sayesinde ayağa kalktığını belirterek, depremzedeler için yardım konserleriyle hayata tutunduklarını kaydetti.