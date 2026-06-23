Annesinden öğrendiği sanatı yaşatıyor

Annesinden öğrendiği kilim ve halı dokumacılığını mesleğe dönüştüren Sibel Şahin, Samsun'un Çarşamba ilçesinde açılan tek dokuma kursunda hem geleneksel sanatı yaşatıyor hem de kursiyerlere yeni bir beceri kazandırıyor.

Unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından kilim ve halı dokumacılığı, Samsun'un Çarşamba ilçesinde açılan kursla gelecek nesillere aktarılıyor. Küçük yaşlarda annesinden öğrendiği dokuma sanatını yıllardır sürdüren 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Şahin, şimdi bilgi ve deneyimlerini kursiyerlerle paylaşarak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor.

"Bir kilim dokurken tüm sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz"

Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren kilim ve halı dokumacılığı kursunu açma serüvenini anlatan usta öğretici Sibel Şahin, "Kurs olarak bu sene başladık ama yıllar önce ipek halı kilim dokumuşluğum var. 30 senedir yapıyorum bu işi bu sene de böyle kurs ortamına taşıdık. Dokuma yaparken bütün sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Buraya kendinizi öyle bir motive ediyorsunuz ki hiç bir şey düşünmüyorsunuz her şeyi unutuyorsunuz" diye konuştu.

"İlk aşamada sadece çerçeve almaları yeterli"

Usta öğretici kilim ve halı dokurken kullandıkları malzemelere değinerek kursa başlamak isteyenler için ilk aşamada sadece dokuma çerçevesinin gerekli olduğunu belirtti. Sibel Şahin, "Küçük bir kırlent 10 -15 gün sürüyor. Halı daha uzun sürüyor. İpek halı, yün halı malzemesine göre değişiyor. Şuanda biz çözgü ve yün ipleri kullanıyoruz. Ham yün eğriliyor kök boyalarla boyanıp dokumaya hazır hale geliyor. Biz de halı ve kilim de kullanıyoruz. Arada parlak olsun diye floş ipler de kullanıyoruz. Kursa başlayanlar için tezgahımız mevcut ilk aşamada sadece çerçeve almaları yeterli" ifadelerini kullandı.

"Bir kilim dokumanın en zor aşaması model kurmak"

Kilim ve halı dokumanın aşamalarını anlatan Şahin, "Bir kilim dokumanın en zor aşaması model kurmak. Önce çözgüsünü yapıp sonra model kurmak. Model kurduktan sonra gerisi geliyor. Desenleri araştırıyoruz uygun bulduğumuz hoşumuza giden modelleri belirleyip kullanıyoruz. Bu kursta çoğu el sanatını da yapmaya çalışıyoruz. Nakış yapıyoruz, çantalar kaplıyoruz, kursiyer ne isterse ona hitap etmeye çalışıyoruz. Ama halı dokumak ayrı bir zevk ben çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim" dedi.

"Kilim ve halının tarihi Orta Asya'ya dayanıyor"

Dokumacılığın tarihçesinden de bahseden usta öğretici Şahin, "Kilim ve halının tarihi Orta Asya'ya dayanıyor. Göçebe Türkler bunları ihtiyaçtan dolayı icat etmişler. Çadırlarında ısınmak ve yerleri kapatmak açısından icat etmişler. Dokumacılık sonrasında Anadolu'ya göç edilince Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde iyice parlamış." şeklinde konuşarak dokumacılığın Türk kültüründeki yerini ifade etti.

"Küçük bir kilimin fiyatı 17 bin TL civarıydı"

Dokuma işinin aile ekonomisine katkısına vurgu yapan Şahin, " Kilim ve halı dokuma işini devamlı yapanlar için aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Güzel kazançlar sağlıyor. Ben müzede gördüm. Tarihsel değerini bilemiyorum ama küçük bir kilimin fiyatı 17 bin TL civarıydı. Satım aşamasında güzel gelir sağlıyor. Kilim dokumayı da her işi de severek yapın. Kursumuz herkese açık buyurun gelin." diyerek dokuma yapmak isteyenlere çağrıda bulundu.

"Kilim ve halı dokumacılığı çok etkili ve kaliteli bir kurs oldu"

Kilim ve halı dokumacılığı kursunu ilk kez bu yıl açtıklarını belirten Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Seymen, "Dokumacılık kursunu ilk kez bu yıl açtık. Ben 2 yıldır Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapıyorum. Nakış, giyim gibi kurslarımız vardı ama sergiye çıktığımızda farklı kurslarımız ve ürünlerimiz de olsun istedik Sibel hocam da gelince bu kursu açma kararı aldık. Halk Eğitim adına çok etkili ve kaliteli bir kurs oldu. Sergilenen ürünler de herkes tarafından beğenildi" dedi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi tarafından sürdürülen kursun, geleneksel el sanatlarına ilgi duyan vatandaşların katılımıyla devam ettiği belirtildi. Kurs sayesinde hem kültürel değerler yaşatılıyor hem de kursiyerler üretime katkı sağlayabilecek yeni beceriler kazanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı