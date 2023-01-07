Amasya'da tarihi restorasyon tamamlandı, görenler hayran kaldı

AMASYA - Amasya'da UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Harşena Dağı'nda süren restorasyon ve ışıklandırma bakım çalışması tamamlandı.

2 bin yıldan fazla geçmişi olan tarihi surlar, dağın eteklerinde inci gibi sıralanan Osmanlı döneminden kalma Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Yeşilırmak'ın gerdanlığı köprülerin ışıklandırma sistemi elden geçirilerek yenilendi. Kente gelenlerin "Rüya şehir" dediği manzara dronla havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük açık alan aydınlatma sistemlerinden

20 bin metrekare alanı kapsayan led aydınlatma sistemi, büyüklük ve ölçek bazında Türkiye'nin en büyük açık alan aydınlatma sistemlerinden biri olarak gösteriliyor. Işıl ışıl parıldayan Şehzadeler Şehri Amasya, kartpostallık manzarasıyla turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Turizmde marka kent

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmde marka kent ilan edilmesi sonrasında önemli turizm yatırımlarının sağladığı kenti görmeye gelen turistler tarafından "Rüya şehir" diye adlandırılmasından mutlu olduklarını belirtti. Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının Amasya'nın önemini bir kez daha göz önüne serdiğine değinen Vali Masatlı, "Biz de bu bilinçle hem geçmiş medeniyetlerin mirasına sahip çıkmak, turizm potansiyelini en üst seviyede kullanmak adına pek çok çalışma yapmaktayız. Anadolu coğrafyasının ihtişamlı kalelerinden olan Harşena Kalesi'nin sur duvarlarının onarımı ve restorasyonu büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu çalışmaya tamamlayıcı olarak da dağa ve evlere ayrı bir güzellik katan ışıklandırma sistemini de tamamen elden geçirerek hizmete açtık" diye konuştu.

Vali Masatlı: "Misafirlerimizi kadim şehrimize bekliyoruz"

Dış etkenler ve iklim koşullarının da etkisiyle zaman içerisinde arıza ve kopmaların baş gösterdiği ışıklandırma sisteminin yenilenmesine 3 milyon TL'lik harcama yapıldığını anlatan Mustafa Masatlı, "Işıklandırma görüntüsüne turistler 'Rüya şehir' diyorlar. Biz de yerli ve yabancı misafirlerimizi gündüzü ayrı gecesi ayrı güzellikteki kadim şehrimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.