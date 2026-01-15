Amasra ve Safranbolu 2025'te rekor sayıda ziyaretçi ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ile doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçeleri, 2025'i rekor ziyaretçi sayısıyla kapattı.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Amasra'yı geçen yıl 3 milyona yakın, tarihi mekanlarıyla ziyaretçi çeken Safranbolu'yu ise 3 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaret etti.

Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yaklaşık 500'er bin artış yaşanan iki ilçede, ziyaretçi sayısı 2025'te rekor seviyeye ulaştı.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, "açık hava müzesi" konumundaki ilçe, Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda inşa edilen konaklara ev sahipliği yapıyor.

"2025 turizm açısından güzel bir yıl oldu"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, 2025'in turizm açısından güzel bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl ilçede konaklamalı yabancı turist sayısında yüzde 5'e yakın artış yaşandığını belirten Urgancıoğlu, "Günübirlik ziyaretçi 3 milyonun üzerine çıktı. Dolayısıyla bir önceki senenin üstüne çıktığımız, güzel rakamlarla sonlandırdığımız bir seneydi ama tabii bu bizim için yeterli mi? Hayır. Biz daha iyisi ve daha fazlası için tüm kurumlarımız, devletimiz, belediyemiz, el birliğiyle sonuna kadar çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Urgancıoğlu, bu yıl turist sayısında 2025'in üzerine çıkacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Her geçen gün rakamlardan görüyoruz ki bir önceki senenin üstüne koyuyoruz. Dolayısıyla bu senenin de yine iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Uzak Doğu pazarı sayesinde ilçede 12 ay turist hareketliliği yaşandığına işaret eden Urgancıoğlu, Safranbolu'yu en çok ziyaret eden yabancı turistlerin Tayvan, Çin ve Tayland'dan geldiğini bildirdi.

Urgancıoğlu, bu yıl Safranbolu turizmindeki hedefleri yükselttiklerini ve bunun için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, belediye tarafından turizmde kalite ve sürdürülebilirliği hedefleyen "Mor Bayrak Projesi"ne birçok kurumla devam ettiklerini anlattı.

İlçede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara değinen Urgancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene karşılama merkezinin belli bir nihayete ermesini bekliyoruz. En büyük sorunumuz park veya trafik oluyor. Bu sene bunlarla ilgili daha ciddi çalışmalar yürütüleceğine, bizim de içinde olduğumuz süreçlerde, inanıyoruz. Fuarlara katılmaya devam edeceğiz. Önümüzde EMITT Fuarı var İstanbul'da, sonrasında Avrupa'nın en büyük fuarı ITB Berlin Fuarı var. Belki katılımcı olmasak da ziyaretçi olarak gidip Safranbolu bayrağını orada da taşımaya devam edeceğiz."

"Geçen yıl turizm açısından verimli geçti"

"Sesamos" adıyla milattan önce 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyı boyunca oluşturduğu kolonilerle kurulan, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, tarihi değerleri ve doğal güzelliğiyle turist çekiyor.

Amasra Kalesi'nin 2013'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklendiği ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüyle öne çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesinin tamamlanmasıyla ilçeyi, geçen yıl 500 bini konaklamalı, 30 bini kruvaziyer yolcusu ile araç giriş çıkış verilerine göre belirlenen günübirlikçiler olmak üzere 3 milyona yakın kişi ziyaret etti.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, Karadeniz'in vitrini olarak gördükleri ilçenin, sadece denizi, kumu ve güneşiyle değil, tarihi değerleri ve gastronomisiyle de oldukça şanslı olduğunu söyledi.

Saylam, Fatih Sultan Mehmet'in ilçeyi fethi sırasında lalasına "Lala lala, çeşm-i cihan bu mu ola?" diyerek dünyanın gözbebeği olarak nitelendirdiği ilçenin, Karadeniz'de en çok turist çeken yerlerin başında geldiğini kaydetti.

Amasra'da geçen yılın turizm açısından oldukça verimli geçtiğini ve 6 bin olan ilçe nüfusunun özellikle yaz aylarında 60 bine çıktığını anlatan Saylam, "Amasra Limanı ile yat ve büyük yolcu gemilerine hizmet verilerek yaklaşık 3,5 yıldır ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması, bölge turizmine katkı sunuyor. Kruvaziyer gemileriyle de yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra'nın hem de bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi artıyor." diye konuştu.

Amasra'da balık restoran işletmecisi Mete Ayyıldız da bayram tatilleri ve yaz aylarında güzel sezon geçirdiklerini, dışarıdan gelen misafirlerin, ilçenin doğasına, denizine, balığına ve salatasına hayran kaldığını dile getirdi.

Ayyıldız, "Kış mevsiminde de misafirlerimizi tarihi güzellikleri görmek ve gastronomi değerlerini tatmak için bekleriz. Denizin soğumasıyla balık daha lezzetli hale geldi. Amasra salatamız da bir marka. Batı Karadeniz'in şirin ilçesi Amasra, balığı ve salatasıyla da ülkemizin medarıiftiharı." ifadesini kullandı.