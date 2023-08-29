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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlandı

Kültür Sanat Haberleri

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Birliği ve KKK Bando eşliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Zafer Meydanı'na yürüdü. Program, Uluslararası Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Askeri Birliği ve KKK Bando eşliğinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Zafer Meydanı'na yürüdü.

Program, Uluslararası Halk Oyunları gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Kültür Sanat

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