31. Bandırma Kuşcenneti Festivali 8-12 Haziran'da yapılacak - Haberler

31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali programı basın toplantısıyla açıklandı.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Bandırma Belediye Başkanı ve festival komitesi başkanı Tolga Tosun, festival komitesi üyeleriyle birlikte festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son iki yıl, pandemi nedeniyle festival düzenleyemediklerini belirten Başkan Tosun, "Bu yıl 8-12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalimiz, hem Bandırma ve bölgemizin tanıtımına katkı sağlıyor, hem katma değerini artırdığı kentimizin marka olmasını sağlıyor." dedi.

Ardından etkinlikler hakkında bilgi veren festivalin sekreteri belediye meclis üyesi Nüvit Erten, festivalin 3 milyon liralık bütçesinin sponsorlarca karşılandığını açıkladı.

Festivalden önce, 1-6 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Sahil Şenliği" hakkında da bilgi verildi.

31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali'ndeki etkinliklerin programı da görsel olarak tanıtıldı. Festival bünyesinde çeşitli konser, söyleşi, tiyatro, sergiler ve çocuk oyunları bulunuyor. Festivale katılacak sanatçılar arasında Selda Bağcan, Simge Sağın, Bülent Altınbaş (Kirpi), Hakan Altun, Anadolu Ateşi grubu ve Ceylan Ertem de yer alıyor.