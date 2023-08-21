Türkiye'de akordeon üzerine düzenlenen ilk festival olan 3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali, Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Festivalde dünyaca ünlü sanatçılar ve Türk müzisyenler sahne aldı. Festival, müzik ve dans gösterileriyle 4 gün boyunca Ataşehirlilerle buluştu.

Türkiye'de akordeon üzerine düzenlenen ilk festival olma özelliğine sahip Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali bu yıl üçüncü kez Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Cemal Süreya Etkinlik Salonu ve Amfili Park'ta düzenlenen festivale çok sayıda müzikseverler katıldı.

Akordeon ve Körüklü Çalgılar Eğitim ve Uygulama Çalışmaları Derneği (AKORDER), İstanbul Okan Üniversitesi, Dünya Akordeon Konfederasyonu ve Ataşehir Belediyesi ortaklığıyla gerçekleştirilen '3. Uluslararası İstanbul Akordeon Festivali', Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde söyleşiler, konser ve açılış gösterisiyle başladı.

Festival kapsamında Duşan Dordevic, Egle Ona Bartkeviciute, Vesna & Saşa Stojiljkoviç ve Zoltán Orosz gibi akordeon müziğinin dünyada ses getirmiş sevilen sanatçıları Ataşehir'de sahne aldı. Türkiye'den ise Aydın Yavaş Orkestrası, Özge Metin, Burak Şendağ, Meltem Anafarta Şendağ, Murat Balkan, Ertuğrul Şentürk, Bekir Sakarya, Ercan Taşdemir, Samet Planalı Bandoroll, Elgün Gülüyev, Emre Kuyumcu ve Gülşah Sargın Kaptaş festival boyunca dinleyicilere müziğin evrenselliğini ve coşkusunu yaşattı.

Akordeon Festivali, konserlerden dans gösterilerine kadar zengin içeriğiyle 4 gün boyunca Ataşehirlilerle buluştu. Festival, dün "Kaf Dağı ve Ötesinden Esintiler, Kafkas Kültür Coğrafyasından Müzik ve Danslar" temasıyla sona erdi.