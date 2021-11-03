"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında seminer verildi

KULA, MANİSA (AA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kula'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri veridi.

Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünün destek verdiği seminerde, annelere uyuşturucuyla mücadelenin önemi anlatıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu kullanımın önüne geçmek amacıyla hazırlanan "UYUMA" uygulaması hakkında bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, uyuşturucu bağımlılığına karşı ailelerin farkındalığının büyük önem taşıdığını vurguladı.