Küçükçekmece'de belediye personeline ihale eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personele yönelik 'Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi' düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında personele yönelik 'Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi' düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime 50 personel katıldı.

Personelin ihalelerde gerekli yetkinliği kazanması için düzenlenen eğitim, Küçükçekmece Belediyesi çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı/ Halk Sağlığı Kurumu E.Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş tarafından verilen eğitimde Ateş, bu tür eğitimlerin nitelikli personel yetiştirme konusunda faydalı olduğuna dikkat çekti.

İhale Kanunu tüm yönleri ile ele alındı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde, ihalede genel hükümler ve uygulama ilkeleri, ihale usulleri, doküman hazırlama, teklif ve başvuruların sunuş şekilleri, doğrudan temin, e-ihale süreçleri uygulamaları ile kapsamlı şekilde Yavuz Ateş tarafından anlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı