Küçükçekmece Belediyesi'nden hayvan ölümlerine ilişkin açıklama Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yaparak, "Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin yapılacağının bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yaparak, "Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin yapılacağının bilinmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, "Dün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan hayvan ölümleri, hayvanseverleri, kamuoyunu ve tüm belediyemizi derinden yaralamıştır. Hepimizin canını yakan görüntüler sonrası ilgili soruşturma başlatılmıştır. Adli merciler tarafından yapılacak olan soruşturma şeffaflık ve ciddiyetle yürütülecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA