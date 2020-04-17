Küçük Şehirlerde Koronavirüs Daha Hızlı Yayılabilir
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Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Teknoloji

Küçük Şehirlerde Koronavirüs Daha Hızlı Yayılabilir

Bugün itibarıyla başlayacak 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin vatandaşları uyaran Prof.

17.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:53
Küçük Şehirlerde Koronavirüs Daha Hızlı Yayılabilir

Bugün itibarıyla başlayacak 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin vatandaşları uyaran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, küçük şehirlerin koronavirüs yayılımında daha riskli olabileceğinin altını çiziyor. Ceyhan'a göre küçük şehirlerde koronavirüs daha hızlı yayılabilir!

Küçük Şehirlerde Koronavirüs Yayılma Hızı Daha mı Yüksek?

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yaptığı konuşmada vaka sayısının az olduğu küçük şehirlerin vatandaşları şaşırtmaması gerektiğini belirtiyor. Hatta Ceyhan'a göre küçük şehirlerde koronavirüs yayılma hızı daha yüksek olabilir.

"Son 3 günde hızlı bir azalma var. Eğer azalma dönemine girdiysek, ekstra başka önlemlere de gerek yok demektir. Şu andaki tedbirlerle işi halledeceğiz anlamına geliyor. Ama önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmek, vaka sayısını daha da azaltır"

47 şehirde vaka sayısının 100'ün altında olduğunu ve bu tablonun potansiyel vaka artışına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, İstanbul'da ise vaka sayısının kısa süre içerisinde azalacağını dile getirdi. Ceyhan "küçük şehirlerde, tedbirler büyükşehirler kadar sıkı olmamasına, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen vaka sayısı çok az, bu risk yaratabilir" dedi.

Salgın Bitse Bile Koronavirüs Yayılımı Devam Edebilir

Ayrıca Prof. Ceyhan Koronavirüs salgını bittikten sonraki süreçte virüsün tamamıyla ortadan kaybolmayacağını, evde karantinada kalan kişileri bağışıklık kazanmadığı için risk altında olabileceğini söylüyor. Ceyhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Normal hayata dönüldüğünde bu dönemi evde izole şekilde geçiren kesim, bağışıklık kazanmadan hayatına devam edecek. Eğer virüs tamamen kaybolmamışsa, bu bahsettiğim insanlar yine risk altında. Bu da salgında yeni bir dalga anlamına gelebilir"

Kaynak: Tamindir

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