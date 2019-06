Küçük Kadınlar Filmi

Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlar.



Louisa May Alcott’un klasikleşmiş romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda 'Uğur Böceği' ile ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren Greta Gerwig oturuyor. Gerwig’ın senaryosunu da kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Aşıklar Şehri ile ilk Oscar ödülünü alan Emma Stone, genç yaşına rağmen, son olarak Uğur Böceği ile olmak üzere 3 Oscar adaylığı bulunan Saoirse Ronan, yaşayan en büyük kadın oyuncu sayılan Meryl Streep ve Beni Adınla Çağırfilmindeki performansı ile 22 yaşında Oscar adaylığı kazanan Timothee Chalamet yer alıyor.



Yönetmen: Greta Gerwig

Senaryo: Greta Gerwig, Louisa May Alcott

Oyuncular: Florence Pugh, Meryl Streep, Emma Watson, Laura Dern, Eliza Scanlen, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, James Norton, Bob Odenkirk, Louis Garrel, Chris Cooper, Abby Quinn, Sasha Frolova, Ken Holmes , Jayne Houdyshell, Hadley Robinson, Jamie Ghazarian, Lilly Englert, Kayla Caulfield, Jen Nikolaisen, Edward Fletcher, Eowyn Young, Mason Alban, Cassidy Neal, David Arthur Sousa, Adam Desautels, Tom Kemp, Lewis D. Wheeler, Tom Stratford, Kristina Byerley

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Little Women

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 14.02.2020

Kaynak: InterSinema.com