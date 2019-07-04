Küçük çocuğun organı umut oldu

Giresun'un Görele ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 3 yaşındaki çocuğun karaciğeri bağışlandı.

Ağır yaralandığı kazanın ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren M.K'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkililerinin görüştüğü aile, organ bağışını kabul etti.

Gece saatlerinde çocuğun karaciğeri alınarak ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezindeki bir hastaya nakledilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Öte yandan çocuğun cenazesi, Görele ilçesine bağlı Taşlık köyü Merkez Camisi'nde, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA