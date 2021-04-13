KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi şubat verilerini memnuniyet verici bulduklarını, martta da bu artışın devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi şubat verilerini memnuniyet verici bulduklarını, martta da bu artışın devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksinin şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 artış gösterdiğini anımsattı.

Şubatta aylık bazda gerçekleştirilen ihracatın üretime yansıyacağını beklediklerini vurgulayan Zeytinoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Geçen yılın şubat ayında da sanayi üretim verileri oldukça iyiydi. Bu rakamları görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. Mart ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. Geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlar çıkmasından kaynaklı baz etkisiyle artışlar görülecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız