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KSO Başkanı Kütükcü: "Konya, üretim hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürüyor"

Konya Sanayi Odası (KSO)'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini çok iyi yöneterek üretim hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü, tahsis sürecinin devam ettiği Konya OSB 5.

KSO Başkanı Kütükcü:
29.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:31

Konya Sanayi Odası (KSO)'nın Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecini çok iyi yöneterek üretim hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü, tahsis sürecinin devam ettiği Konya OSB 5. Kısım Genişleme Alanında yatırımcılara yapılan tahsis sayısının 138'e ulaştığını söyledi.

KSO Mayıs Ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrahman Vasıf İnan Başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yolu ile yapılan toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının küresel ekonomiye maliyetinin 8,5 trilyon dolar civarında olacağının tahmin edildiğini, bu maliyetten tüm dünya ekonomilerinin etkileneceğini ifade etti.

"KSO, her platformda sanayicilerin sorunlarını dile getirdi"

Türkiye ekonomisinin, özel sektörün üretim kabiliyeti ve alınan tedbirler ile bu süreçten en az etkilenen ekonomiler arasında yer aldığını belirten Kütükcü, "Konyamız da, Sayın Valimizin önderliğinde bu süreci en iyi yöneten şehirler arasında yerini aldı. Konya Sanayi Odası olarak biz de, sanayi üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, şehrimizin süreci en az hasarla atlatabilmesi için yönetim kurulumuzla, meclisimizle olağan üstü gayret gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Süreç boyunca sanayicilerimizden gelen tüm talepleri başta çatı kuruluşumuz TOBB olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlarımıza ileterek, çözümlerini takip ettik. Taleplerimizin çoğunluğu karşılık buldu. Bunların yanı sıra Oda olarak sokağa çıkma kısıtlaması dönemlerinde çalışma izinlerinin verilmesi, ülkemizin maske ihtiyacını karşılamaya yönelik maske üretimi, sanayicilerimize maske dağıtımı, nefes kredisinin hayata geçirilmesi gibi pek çok konuda sahada aktif olarak yer aldık. Bu çalışmalarımız üyelerimiz tarafından da memnuniyetle karşılandı. Odamızın yaptırdığı Covid-19 Ekonomik Durum Araştırması'nda, sanayicilerimizin yüzde 80.6'sı odamızın bu süreçteki performansını olumlu bulduklarını ifade ettiler" dedi.

KOS 5. Kısım Genişleme Alanında 138 tahsis yapıldı

Konuşmasında Konya OSB'deki gelişmelerle ilgili bilgiler de aktaran Kütükcü, bölgedeki yatırımların devam ettiğini kaydederek, "Bu zorlu dönemde işletmelerimiz devletimizin üretime ve istihdama verdiği destek ve güven ile üretmeye, yatırım yapmaya devam etti. Öyle ki, Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki 5. Kısım Genişleme Alanımızda yaptığımız tahsislerin sayısı 138'e ulaştı. 138 yatırımcımızın tamamı yükümlülüklerini yerine getirerek, tahsis süreçlerini tamamladı. İnanıyoruz ki, bu üretim azmi, Konya'mızı ve ülkemizi yeni çekim merkezlerinden biri haline getirecek" ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin pandemi sürecindeki ilk 5 sıkıntısı

Meclis toplantısında, Konya Sanayi Odası tarafından pandemi sürecinde Konya sanayisinin nabzını tutmak, sanayide yaşanan problemleri ve sanayicilerin taleplerini analiz etmek amacıyla yaptırılan "Covid-19 Ekonomik Durum Araştırması"nın sonuçları da meclis üyeleri ile paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre, sanayiciler pandemi sürecinde ekonomik alanda yaşadıkları öncelikli ilk 5 sıkıntıyı şu şekilde sıraladı: Piyasalardaki durgunluk, nakit sıkıntısı, girdi maliyetlerindeki artış, talep yetersizliği, dış ticaret pazar daralması. Sanayiciler, pandemi sürecinde en çok endişelendikleri hususları ise; çalışanların sağlıklarını koruma, ödemeler dengesi, uluslararası ticaret, müşteri kaybı, tedarik zincirindeki aksamalar ve fon bulma olarak belirtti. Araştırmaya katılan sanayicilerin yüzde 49.4'ü de 2021 yılında büyüme öngörürken, yüzde 45.2'si durağanlık, yüzde 5.4'ü ise küçülme öngörüyor. Ayrıca ankete katılan sanayicilerin yüzde 80.6'sı Konya Sanayi Odası'nın pandemi sürecindeki performansını olumlu bulduklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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