KRİPTOPARA – Bitcoin 12 bin 874 dolarla son 17 ayın zirvesinde

– Kripto para birimi piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, TSİ 17: 30'da 12 bin 874 dolarla son 17 ayın en yüksek düzeyini gördü.

Kripto para birimleri piyasalarında Facebook'un kendi kripto para birimi Libra'yı tanıtmasının ardından piyasaya yönelik olumlu beklentilerin artmasıyla Bitcoin'de görülen yukarı yönlü eğilim, yeni gelişmelerle kripto para birimleri adaptasyonunun artacağı beklentileriyle devam etti ve Bitcoin 12 bin 874 dolarla son 17 yılın en yüksek düzeyini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ekonomi danışmanı Stephen Moore, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirirken, bir "kripto para birimleri merkez bankası" oluşturulması için teknoloji şirketleriyle çalışmaya başladı.

Fox Business Network'te yer alan habere göre, yakın zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyeliği başvurusunu geri çeken Moore kripto para birimleri teknolojisine yöneldi. "Decentral" ismi verilen söz konusu kripto para merkez bankasının, geleneksel merkez bankaları gibi hizmet vereceği belirtilirken, Decentral'ın görevleri arasında Bitcoin ve diğer kripto para birimleri fiyatlarını dengelemenin de bulunacağı öne sürüldü.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 13.80 artışla 12 bin 868 dolara döndü ve 228 milyar 818 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 61.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,286 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 76'sı yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 29.58 ile 27'nci sıradaki Qtum öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de Bitcoin'den sonra yüzde 11.27 ile en çok Etheruem yükseldi.

Söz konusu yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi son 13 yıldan sonra ilk kez 370 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarken, son 24 saatte 35 milyar dolara denk gelen yüzde 10.44 ile 370 milyar 605 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 103 milyar 895 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 13.80

Ethereum yüzde 11.27

Ripple yüzde 4.70

Bitcoin Cash yüzde 6.99

Litecoin yüzde 2.16

EOS yüzde 3.88

Binance Coin yüzde 1.43

Bitcoin SV yüzde 4.47

Tether yüzde 0.13

TRON yüzde 1.72 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA