Yeni Zelanda kripto para ATM'lerini yasaklıyor

Yeni Zelanda açıkladığı karar ile kripto para ATM'lerini yasaklayarak ülkenin para aklama karşıtı ve terör finansmanı karşıtı rejimini sıkılaştırma yönünde kritik bir adım attı. Adalet Bakanı Yardımcısı Nicole McKee, 2019'dan bu yana küresel finansal ve düzenleyici manzaranın önemli ölçüde değiştiğini belirterek, suçluların para aklama yeteneğini hedef alan daha akıllı ve çevik bir AML/CFT sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yeni Zelanda 157 Kripto ATM'sini Kapatıyor

Yeni Zelanda polis gücü kripto ATM'lerin uyuşturucu satıcıları için başlıca para aklama kanallarından biri haline geldiğini tespit etti. Yetkililer ülke genelinde 157 kripto ATM'sinin varlığını belirleyerek bunların suçlular tarafından sistematik olarak kullanıldığını açıkladı.

ATM'lerin yasaklanmasının yanı sıra hükümet fonların denizaşırı yasadışı hareketini engellemek için uluslararası transferlerde 5.000 dolar sınırı getiriyor. Bu düzenleme, suçluların yurt dışına fon kaçırma yeteneğini önemli ölçüde sınırlandırmayı hedefliyor.

Yeni Zelanda hükümeti ve kabine ayrıca polis ve düzenleyicilerin yaptırım yetkilerini önemli ölçüde güçlendirecek bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor. Bu tasarı, kolluk kuvvetlerinin para aklamaya karşı daha etkili şekilde mücadele etmesini sağlayacak.

Dahası, yasa tasarısı Finansal İstihbarat Birimi'ni suçla mücadele için kritik bilgi toplama konusunda yetkilendirecek ve AML/CFT çabalarını finanse etmek için yeni bir finansal yaptırım denetim rejimi kuracak. Bu sistem, finansal suçların önlenmesinde daha proaktif bir yaklaşım sergileyecek.

Para aklama karşıtı rejimini güçlendirirken, Yeni Zelanda hükümeti düşük riskli müşteriler ve kuruluşlar için gereksiz uyumluluk yükümlülüklerini kaldırmak için çalışıyor. Bu tür revizyonlar içeren iki önerilen değişiklik şu anda inceleme altında bulunuyor.

McKee son açıklamasında "Bu hükümet suçluları hedef alma konusunda kararlı, yasal işletmeleri gereksiz bürokrasi ile bağlamama konusunda ciddi" dedi. Bu yaklaşım hem güvenliği artırmayı hem de iş dünyasının yükünü hafifletmeyi hedefliyor.