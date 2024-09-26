Utah Mahkemesi, kripto madenciliği dolandırıcılığı davasında kararını açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Utah merkezli Green United şirketine karşı dolandırıcılık iddialarıyla açtığı davanın mahkeme süreci devam ediyor. Utah Bölge Mahkemesi Yargıcı, SEC'in suçlamalarını yeterli buldu ve davanın devamına karar verdi. Yatırımcıların milyonlarca dolar kaybetmesine neden olan bu büyük çaplı kripto madenciliği dolandırıcılığı, sektördeki güven sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

SEC Ve Green United Arasındaki Hukuki Mücadele Derinleşiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin finansal düzenleyici kurumu SEC, Utah merkezli bir şirkete yönelik açtığı davada önemli bir aşamayı geride bıraktı. Utah Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, Yargıç Ann Marie McIff Allen, SEC'in Green United firması hakkındaki suçlamalarını değerlendirmeye alarak davanın görülmesine karar verdi.

SEC'in iddialarına göre Green United ve şirketin kurucuları Will Thurston ile Kristoffer Krohn, yatırımcıları hedef alan bir kripto madenciliği vaadiyle 18 milyon dolarlık bir dolandırıcılık gerçekleştirdi. Firma, "Green Box" (Yeşil Kutu) adını verdikleri 3.000 dolar değerindeki cihazlarla yatırımcılara ayda yüzde 40 ila yüzde 50 arasında kazanç vaadinde bulundu.

Yatırımcılara, bu cihazların özel madencilik ekipmanları olduğu ve global bir enerji ağını desteklemek için " GREEN" adında token ürettiği söylendi. Ancak SEC'e göre ne vaat edilen Green Blockchain ağı teknolojisi ne de Yeşil Kutular gerçekte var olmadı.

İddiaya göre Will Thurston yatırımcılardan topladığı paraları kendi adına Bitcoin madenciliği yapmak için S9 Antminer cihazları satın almakta kullandı. Yatırımcılar ise madencilik sonucu elde edilen Bitcoin'lerden pay alamadı, bunun yerine Ethereum Blockchain ağında oluşturulan değersiz GREEN tokenlarını aldı.

Davanın düşürülmesi için Green United'ın avukatları çaba gösterse de Yargıç Allen SEC'in sunduğu kanıtları yeterli buldu ve dolandırıcılık iddialarının mahkemede görülmesine hükmetti. Bu karar, kripto para sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili görüş bildiren Coin Center'dan Neeraj Agrawal, madencilik cihazlarının menkul kıymet olarak değerlendirilmesi iddiasına karşı çıkarak, bunun tipik bir "bulut madenciliği" dolandırıcılığı olduğunu vurguladı.

Yargıcın kararında, Green United'ın iddia ettiği gerçek S9 Antminer cihazları veya Bitcoin'e dair herhangi bir ifadenin yer almaması dikkat çekti. Dava süreci, kripto para piyasasındaki yasal düzenlemeler ve yatırımcı güvenliği konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.