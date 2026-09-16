Türkiye Teknoloji Buluşmaları 10 Şehirlik Anadolu Turuna Gaziantep’ten Başlıyor

İSTANBUL, 16 Eylül 2026 — 12 yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinde teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren Türkiye Teknoloji Buluşmaları, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda 10 ili kapsayan Anadolu turuna başlıyor. Yapay zeka, dijital finans ve blokzincir teknolojilerinin ele alınacağı programın ilk durağı 30 Eylül’de Gaziantep olacak. Gaziantep buluşması, aynı zamanda etkinlik serisinin 98. organizasyonu olacak.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları WhiteBIT TR Ana Sponsorluğunda 10 Şehirlik Anadolu Turuna Çıkıyor

Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 12. yılında WhiteBIT TR ana sponsorluğunda 10 şehirlik Anadolu turuna çıkıyor. Yapay zeka, dijital finans ve blokzincir odağındaki etkinlik serisinin ilk durağı 30 Eylül’de Gaziantep olacak.

İSTANBUL, 16 Eylül 2026 — 12 yıldır Türkiye’nin farklı şehirlerinde teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren Türkiye Teknoloji Buluşmaları, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda 10 ili kapsayan Anadolu turuna başlıyor. Yapay zeka, dijital finans ve blokzincir teknolojilerinin ele alınacağı programın ilk durağı 30 Eylül’de Gaziantep olacak. Gaziantep buluşması, aynı zamanda etkinlik serisinin 98. organizasyonu olacak.

WhiteBIT TR Ana Sponsorluğunda 10 Şehirlik Anadolu Turu

Juventus ve FC Barcelona’nın Resmî Kripto Para Platformu Partneri WhiteBIT’in Türkiye platformu WhiteBIT TR, 10 şehir boyunca Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ana sponsoru olarak programda yer alacak.

Program kapsamında farklı alanlardan uzman isimler de katılımcılarla bir araya gelecek. Eski Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü Sadullah Uzun ve Yapay Zekâ Odaklı İş Stratejisti Hande Ocak Başev, Gaziantep programının konuşmacıları arasında yer alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da Gaziantep’te gerçekleştirilecek programa katılımı bekleniyor.

“Geleceği İzlemiyor, Birlikte Kodluyoruz”

Türkiye Teknoloji Buluşmaları Organizasyon Komitesi Başkanı Merter Özdemir, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“12 yıldır Anadolu’nun farklı şehirlerinde dijital dönüşüm ve teknoloji odağında buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yapay zeka, blokzincir ve dijital finans gibi güncel başlıkları WhiteBIT TR ana sponsorluğu ve CARF stratejik ortaklığıyla 10 şehre taşıyoruz. Gaziantep’te başlayacak program kapsamında alanında uzman isimlerle teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin Türkiye açısından sunduğu fırsatları ele alacağız.”

“Dijital Finansın Gelişimini Türkiye’nin Farklı Şehirlerinde Konuşacağız”

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ana sponsorluğuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“ Finans dünyası teknolojiyle birlikte hızlı bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümün yalnızca sektör profesyonelleri arasında değil; girişimciler, iş dünyası ve teknolojiyi yakından takip eden farklı kesimlerle birlikte ele alınmasını önemli buluyoruz. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 10 şehirlik yolculuğu da bu açıdan önemli bir buluşma zemini oluşturuyor. WhiteBIT TR olarak ana sponsorluğunu üstlendiğimiz program kapsamında dijital finans, blokzincir ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları Türkiye’nin farklı şehirlerinde konuşacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

İlk Durak Gaziantep

30 Eylül’de Gaziantep’te başlayacak 10 şehirlik programda; finansın dijitalleşmesi, yapay zeka, blokzincir ve akıllı üretim sistemleri gibi başlıklar ele alınacak. Paneller, sunumlar ve iş birliği görüşmelerinin gerçekleştirileceği Türkiye Teknoloji Buluşmaları, teknoloji profesyonellerini, girişimcileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe teknoloji, dijital finans ve girişimcilik alanlarına ilgi duyan katılımcılar kayıt yaptırabilecek.

Detaylı bilgi ve kayıt için: www.teknolojiblusmalari.com