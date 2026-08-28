Trump'ın kripto para projeleri milyarlarca dolar kaybettirdi

Hesaplama beş üründen oluşuyor. Örgüte göre zararın 3,2 milyar doları Official Trump memecoininden, en az 1 milyar doları World Liberty Financial'ın yönetişim tokeni WLFI'den geliyor. Kalan bölümü Trump Media'nın dijital varlık hazinesindeki 450 milyon dolar ile başkanın 2022'de çıkardığı dijital ticaret kartlarındaki 9,3 milyon dolar oluşturuyor. Şirketin USD1 stablecoinine kayda değer bir zarar yazılmadı, çünkü token 1 dolarlık değerini korumak üzere tasarlandı ve kalıcı bir sapma yaşamadı.

Rakamın nasıl ölçüldüğü de raporda açıklanıyor. Tahmin hem gerçekleşmiş hem kâğıt üzerindeki zararları kapsıyor. Değer kaybeden tokenleri elinde tutmayı sürdüren alıcılar zararı henüz kesinleştirmedi, dolayısıyla fiyatlar toparlanırsa ya da daha da düşerse nihai tutar değişebilir.

Memecoin zararının dağılımı Nansen verilerinde ortaya çıkıyor. Blok zinciri analiz şirketi Nansen'in incelemesine göre 1 milyona yakın bireysel cüzdan, yani incelenenlerin yüzde 65'i toplam 3,2 milyar dolar zararda kaldı. Bu tutarın yalnızca 400 milyon dolarlık bölümü satış yoluyla kesinleşti.

Kazanç tarafı çok daha dar bir grupta toplandı. Kâr eden cüzdanların yüzde 1'lik en üst dilimi 2,7 milyar dolar aldı. Bu tutar tüm kazançların yaklaşık yüzde 80'ine denk geliyor. Tokenin ilk iki gününde giren cüzdanlar kârın neredeyse yüzde 90'ını aldı.

Tokenin geçmişi de bu dağılımı açıklıyor. Official Trump tokeni 17 Ocak 2025'te, yani başkanın Beyaz Saray'a dönmesinden üç gün önce piyasaya çıktı. Fiyatı 1 doların altından 73,43 dolarlık zirveye tırmandı, ardından bu değerin neredeyse tamamını geri verdi.

TRUMP MARKA LİSANSI VERDİ TOKEN ALMADI

Public Citizen, yatırımcı zararlarının yanında Trump'ın gelirini de hesapladı. Public Citizen'ın hesabına göre Trump 2025'te memecoine bağlı lisans ücretlerinden 635 milyon dolar aldı.

Trump'a ait CIC Digital LLC şirketi, tokeni sıradan bir yatırımcı gibi satın almak yerine adını ve markasını girişime lisansladı.

Projeye bağlı iki şirket 1 milyar adetlik toplam arzın yüzde 80'ini elinde tuttu ve bu miktar üç yıla yayılarak dolaşıma girecek. Örgüte göre aynı şirketler işlem hacminden de gelir elde ediyor, yani tokenin piyasa fiyatı düşerken bile ücret kazanabiliyor.

İkinci büyük gelir kalemi World Liberty Financial'dan geldi. Trump 2025'teki WLFI token satışlarından 527 milyon dolar, projenin 2024'teki ilk üç ayındaki satışlardan da 30 milyon dolar civarında gelir elde etti. Bir hisse işlemi 65,6 milyon dolar daha ekledi.

Şirket belgeleri, mahkeme kayıtları ve mali beyan sahiplik zincirini gösteriyor. Trump, World Liberty'de yüzde 38,25 hisseye sahip bir şirketin yüzde 70'ini elinde tutuyor ve belirli kesintilerden sonra token satış gelirlerinin yüzde 75'ini alıyor.

WLFI alıcılarının tablosu ise farklı. WLFI 1 Eylül 2025'te 0,3313 dolarla rekor fiyatını gördü, rapor hazırlanırken 0,05744 dolardan değerlendi. Zirveden alanların kaybı yüzde 83'e kadar çıktı.

Zararın önemli bir bölümü tek bir şirketin bilançosunda oluştu. Nasdaq'ta işlem gören ve eski adı ALT5 Sigma olan AI Financial Corporation, Ağustos 2025'te 1,46 milyar dolar karşılığında 7,28 milyar WLFI aldı. Şirket bu pozisyonu Haziran 2026 sonunda 421 milyon dolar olarak değerledi. Kâğıt üzerindeki kaybı 1,04 milyar dolara ulaştı.

SENATO OYLAMASI 15 EYLÜL'DE YAPILACAK

Beyaz Saray bu tabloyu etik sorun olarak görmüyor. Sözcü Anna Kelly, başkanın iş çıkarlarının etik sorun yarattığı iddiasını reddetti. Kelly, Trump ile ailesinin çıkar çatışmasına girmediğini söyledi. Beyaz Saray ayrıca başkanın şirketlerinin yönetimine katılmadığını belirtiyor.

Public Citizen talebini yasa metnine bağladı. Örgüt, CLARITY Yasası'nın görevdeki bir başkanı ve birinci derece yakınlarını kripto girişimlerinden çekilmeye zorunlu kılmasını istiyor. Örgüt bu talebini, federal dijital varlık politikası ile başkanın özel mali çıkarlarının ayrıştırılamayacağı görüşüne dayandırıyor.

Yasanın kendisi daha geniş bir çerçeve kuruyor. Metin dijital varlıklar için federal kategoriler belirliyor ve denetimi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu arasında paylaştırıyor. Ayrıca ABD'li yatırımcılara hizmet veren şirketler için kayıt, saklama, bilgilendirme ve müşteri varlıkları hükümleri içeriyor.

Etik kısıtlamalar Senato pazarlığının tartışmalı başlıklarından biri. Merkeziyetsiz finans kuralları ve stablecoin bakiyelerine ödenen getiriler de aynı listede yer alıyor. Demokrat vekiller seçilmiş yetkililerin kripto varlıklarına sınır getirilmesi için baskı yapıyor. Beyaz Saray girişimlerin başkanın politika kararlarını etkilediği iddiasını reddediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) önünde ayrı bir başvuru daha bulunuyor. Senatörler Elizabeth Warren ve Richard Blumenthal ağustosta SEC'e başvurarak, fiyatı zirvesinden yaklaşık yüzde 98 gerileyen Official Trump tokeninin dolandırıcılığa ya da usulsüz zenginleşmeye aracılık edip etmediğinin soruşturulmasını istedi. Başvuru, menkul kıymet dolandırıcılığı yaşandığını ortaya koymuyor. SEC'in önce federal menkul kıymet yasalarının bu tokeni kapsayıp kapsamadığını belirlemesi gerekiyor.

Trump 19 Ağustos'ta Beyaz Saray'da kripto şirketlerinin yöneticileri ve federal düzenleyicilerle bir araya geldi. Katılımcılar arasında Coinbase, Robinhood ve Ripple gibi şirketler vardı. Başkan toplantıda yasanın "adil bir sürümünün" onaylanmasını istedi.

Senato'nun usul oylaması 15 Eylül'de yapılacak. Görüşmelerin başlaması için en az 60 senatörün desteği gerekiyor. Bu eşik aşılsa bile değişiklik önergeleri, nihai oylama ve Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği metinle uzlaştırma aşamaları devam edecek.

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