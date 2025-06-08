Trump'tan Fed Başkanı Hamlesi: Bitcoin'e Ne Olacak?

Trump'tan Fed Başkanı Hamlesi: Bitcoin'e Ne Olacak?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine dair açıklamaları piyasaları yeniden hareketlendirdi. Kripto para birimleriyle geleneksel piyasalar arasında hassas bir bağ oluşurken, Bitcoin'in yeniden 105.000 doları test edebileceği konuşuluyor.

Powell'ın Yerine 'Gölge' Bir Başkan mı Geliyor?

Trump, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada yeni Fed Başkanı adayını yakında açıklayacağını söyledi. Oysa Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu çıkış, özellikle para politikası çevrelerinde siyasi bir sarsıntı yarattı.

İki ay önce de benzer bir çıkış yapan Trump, o dönemde Powell'ı görevden alma ihtimalini gündeme getirmişti. Bu haberin ardından dolar endeksi düşmüş, Bitcoin ise sert şekilde yükselmişti. Trump'ın geri adım attığı nisan sonunda ise Bitcoin kısa süreli bir düzeltme yaşamıştı. Bu gelişmeler, kripto piyasasının artık Fed politikalarına ne kadar hassas hale geldiğini gösteriyor.

Trump son açıklamasında, "Onu görevden almak gibi bir niyetim yok. Ama faiz indirme konusunda daha aktif olmasını beklerdim," ifadelerini kullandı.

Trump Gerçekten Powell'ı Görevden Alabilir mi?

Yasalara göre, bir ABD Başkanı Fed Başkanı'nı ancak "geçerli bir sebep" olması halinde görevden alabiliyor. Yani etik ihlaller ya da ciddi suistimaller dışında doğrudan görevden alma mümkün değil. Ancak Trump'ın, 2026'dan önce yeni bir başkan adayı göstererek 'beklemede bir isim' hazırlama yoluna gidebileceği belirtiliyor.

Bu adayın, Fed'in en etkili organı olan Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) söz sahibi olmasa bile, piyasalar üzerinde yönlendirici etkisi olacağı düşünülüyor. Özellikle faiz kararları öncesinde yapacağı yorumlar, piyasaların yönünü değiştirebilir.

Buna rağmen, Powell'ın hiçbir gerekçe olmadan görevden alınması halinde yasal kaos ve piyasa krizinin yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Yeni Fed Başkanı Bitcoin ve Altcoin'ler İçin Ne Anlama Geliyor?

Standard Chartered'ın Dijital Varlık Araştırma Direktörü Geoff Kendrick'e göre, Bitcoin artık sadece enflasyona karşı bir korunma aracı değil; geleneksel finans sistemine ve ABD Hazine politikalarına karşı da bir alternatif olarak görülüyor. Powell'ın görevden alınma ihtimali, bu belirsizliği artırıyor.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Biden yönetiminin kısa vadeli borçlara yöneldiğini, enflasyonun ortadan kalktığını ve faizlerin hızla düşürülmesi gerektiğini savundu. Ona göre, Powell ülkeye büyük bir mali yük bindiriyor.

Bu söylemler, Bitcoin gibi merkeziyetsiz sistemlerin cazibesini artırıyor. Uzmanlara göre, kripto paralar bu gibi siyasi risklerin yaşandığı dönemlerde bir çıkış kapısı olarak öne çıkıyor.

Bitcoin'in yeniden 105.000 dolar seviyesini test edebileceği konuşulurken, altcoin yatırımcıları da umutlu. 2025 yılında uygulanan sıkı para politikaları ve düşük faiz indirimi beklentileri nedeniyle geri planda kalan altcoin'ler, Trump destekli bir Fed Başkanı ile yeniden yükselişe geçebilir.

Kripto analisti Cas Abbé, "Alt sezonunun gecikmesinin ana nedeni sıkılaştırma politikası ve faiz indiriminin sınırlı kalmasıydı. Ama bu değişebilir. Yeni Fed Başkanı kesinlikle Trump'ın taleplerini yerine getirecektir. Alt sezon yaklaşıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Kritik Gün Yaklaşıyor

Trump çizgisinde bir Fed Başkanı, agresif faiz indirimleri ve piyasaya likidite akışı sağlayabilir. Bu da kripto piyasalarında güçlü bir boğa koşusunu tetikleyebilir. Ancak bazı analistlere göre, bu hamle dünya çapında "siyah kuğu" etkisi yaratabilir.

"Gerçekleşirse, o gün küresel finans için bir dönüm noktası olur," diyen World of Finance isimli sosyal medya hesabı, gelişmeleri dikkatle takip edilmesi gereken bir uyarı olarak paylaştı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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