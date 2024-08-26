Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Telegram'dan dikkat çeken Pavel Durov açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na tam uyum sağladığını iddia eden Telegram, CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasıyla sarsıldı. Bu olay, şirketin moderasyon politikaları ve yasalara uyumu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Telegram, herhangi bir yasal suçlamadan kendini savunarak, moderasyon süreçlerinin endüstri standartlarında olduğunu belirtti.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından şirket tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Telegram, moderasyon süreçlerinin endüstri standartlarında olduğunu savunurken, kripto dünyasından gelen ilginç bir teklif ve Toncoin'deki değer kaybı, olayın farklı boyutlarını gözler önüne seriyor.

Telegram'dan AB Uyum Açıklaması

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na tam uyum sağladığını duyurdu. Şirket sözcüsü, "İçerik denetimimiz sektör standartlarıyla uyumlu ve sürekli iyileştiriliyor." açıklamasında bulundu.

Bu açıklama, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından geldi. Fransız yetkililer, platformun içerik denetimini yetersiz bularak suç duyurusunda bulunmuştu. Resmi bir suçlama henüz yapılmasa da basında çıkan haberlere göre savcılar, Durov ve Telegram'ı platform üzerindeki yasadışı faaliyetlerden sorumlu tutmaya çalışıyor.

Telegram, yayımladığı basın bildirisinde, "Bir platform veya sahibinin, kullanıcıların kötüye kullanımlarından sorumlu tutulması mantıksızdır." ifadesini kullandı. Durov, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, şirketin moderasyon politikaları nedeniyle karşılaşabileceği zorlukları öngörmüştü. "Büyük sosyal medya uygulamaları, içerikleri nedeniyle her zaman eleştirilere açık olmuştur. Moderasyonu sürekli övülen bir büyük sosyal platform hatırlamıyorum." demişti.

Durov geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, Meta'nın içerik denetimi çabalarının medyada genellikle olumsuz yansıtıldığını, ancak şirketin bir trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan ilk sosyal medya platformu olduğunu hatırlattı. "Telegram da benzer büyüme süreçlerinden geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken, kripto dünyasından ilginç bir teklif geldi. Tron Blockchain ağının kurucusu olan başarılı girişimci Justin Sun, Durov'un serbest bırakılması için yeterli topluluk desteği sağlanırsa, bir merkezi olmayan özerk organizasyona (DAO) 1 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Öte yandan, Telegram'ın Blockchain projesi TON'un yerel kripto para birimi Toncoin, verilere göre yüzde günlük bazda 2,45 değer kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Avrupa Birliği Kripto Para Telegram Telegram Fransa Fransa CEO Blockchain Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diamond Tema kimdir? Diamond Tema ne dedi? Diamond Tema kime küfür etti? Tuncay Özkan ne dedi? CHP'li Tuncay Özkan'a neden soruşturma başlatıldı? Tuncay Özkan kimdir? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kaç yaşında, nereli? AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanır 2024? AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak? (aof.anadolu.edu.tr) Hakan Bahçetepe kimdir? Halk Tv konuğu Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli? Hakan Bahçetepe biyografisi! Ferda Yıldırım kimdir? Neler Oluyor Hayatta sunucu Ferda Yıldırım kaç yaşında ve nereli? Neler Oluyor Hayatta sunucuları kim? Nur Tuğba Namlı programdan neden ayrıldı? Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? İlknaz Bektaş'ın sağlık durumu nedir? Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuba neden yok? Narin bulundu mu? 26 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Son dakika gelişmeleri... Roblox ne zaman açılacak? 26 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU: KPSS ön lisans başvurusu ne zaman? Başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 26 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Az önce deprem mi oldu? 26 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Ağustos Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Ümmühan elendi mi? RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇINDAN KARELER #128248 GELİNİM MUTFAKTA 26 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig 3. hafta hangi maçlar var, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? HAMSTER KOMBAT 26 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title