Telegram'dan dikkat çeken Pavel Durov açıklaması

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından şirket tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Telegram, moderasyon süreçlerinin endüstri standartlarında olduğunu savunurken, kripto dünyasından gelen ilginç bir teklif ve Toncoin'deki değer kaybı, olayın farklı boyutlarını gözler önüne seriyor.

Telegram'dan AB Uyum Açıklaması

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası'na tam uyum sağladığını duyurdu. Şirket sözcüsü, "İçerik denetimimiz sektör standartlarıyla uyumlu ve sürekli iyileştiriliyor." açıklamasında bulundu.

Bu açıklama, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının ardından geldi. Fransız yetkililer, platformun içerik denetimini yetersiz bularak suç duyurusunda bulunmuştu. Resmi bir suçlama henüz yapılmasa da basında çıkan haberlere göre savcılar, Durov ve Telegram'ı platform üzerindeki yasadışı faaliyetlerden sorumlu tutmaya çalışıyor.

Telegram, yayımladığı basın bildirisinde, "Bir platform veya sahibinin, kullanıcıların kötüye kullanımlarından sorumlu tutulması mantıksızdır." ifadesini kullandı. Durov, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, şirketin moderasyon politikaları nedeniyle karşılaşabileceği zorlukları öngörmüştü. "Büyük sosyal medya uygulamaları, içerikleri nedeniyle her zaman eleştirilere açık olmuştur. Moderasyonu sürekli övülen bir büyük sosyal platform hatırlamıyorum." demişti.

Durov geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, Meta'nın içerik denetimi çabalarının medyada genellikle olumsuz yansıtıldığını, ancak şirketin bir trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan ilk sosyal medya platformu olduğunu hatırlattı. "Telegram da benzer büyüme süreçlerinden geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken, kripto dünyasından ilginç bir teklif geldi. Tron Blockchain ağının kurucusu olan başarılı girişimci Justin Sun, Durov'un serbest bırakılması için yeterli topluluk desteği sağlanırsa, bir merkezi olmayan özerk organizasyona (DAO) 1 milyon dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Öte yandan, Telegram'ın Blockchain projesi TON'un yerel kripto para birimi Toncoin, verilere göre yüzde günlük bazda 2,45 değer kaybetti.