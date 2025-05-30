SEC kripto para staking kararını açıkladı

Gary Gensler'in SEC başkanlığından ayrılmasının ardından komisyon, kripto sektörüne yönelik yaklaşımını yumuşatmaya devam ediyor. Yapılan açıklama, özellikle kurumsal yatırımcıların beklediği netliği sağlarken staking hizmet sağlayıcıları için de önemli bir rahatlama getiriyor. SEC'in Şirket Finansmanı Bölümü, Howey Testi kriterlerini kullanarak yaptığı incelemede staking faaliyetlerinin menkul kıymet arzı kapsamına girmediğini belirtti.

SEC Proof-of-Stake Staking İşlemlerini Serbest Bıraktı

SEC'in kararı, özellikle "kapsanan kripto varlıkların" proof-of-stake ağlarında staking edilmesini, saklayıcılar ve node operatörleri gibi üçüncü taraf servis sağlayıcıların faaliyetlerini ve yardımcı servisleri kapsıyor. Bölüm, yardımcı hizmetlerin kendi kendine staking, üçüncü tarafla kendi kendine saklayıcılı staking ve saklayıcıların varlık sahipleri adına staking yaptığı düzenlemeleri içerdiğini açıkladı.

SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce, kararı destekleyici bir açıklama yayınlayarak "bugünkü açıklama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki staker'lar ve 'hizmet olarak staking' sağlayıcıları için hoş karşılanan açıklık sağlıyor." dedi. Peirce, "güvenlik sağlamanın bir 'menkul kıymet' olmadığını" vurgulayarak sektördeki memnuniyeti özetledi.

Jito Labs'in baş hukuk müşaviri Rebecca Rettig, sosyal medya platformu X üzerinden SEC kararının kripto borsa yatırım fonlarının ürünlerine staking dahil etmesi için yolu açtığını belirtti. Bu gelişme, kripto ETF'lerin performansını artıracak önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Demokrat SEC Komisyon Üyesi Caroline Crenshaw, Şirket Finansmanı Bölümü'nün son açıklamasını eleştirerek kripto etrafındaki yasanın "eksik bir resim" çizdiğini ve ürünlerin yatırımcılara yönelik "önemli" riskleri küçümsediğini ettiğini söyledi.

Gensler'in döneminde SEC, Kraken, Coinbase ve MetaMask'tan staking hizmetleriyle ilgili sorun yaşamıştı. Mart ayında komisyon, proof-of-work madencilik faaliyetlerinin de menkul kıymet faaliyetleri olarak kabul edilmediğini açıklamıştı.