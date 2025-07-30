SEC Bitcoin ve Ethereum ETF'leri için beklenen değişikliği onayladı

SEC Bitcoin ve Ethereum ETF'leri için beklenen değişikliği onayladı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri için fiziksel varlık değişimini onayladı. Karar, BlackRock gibi büyük fonları kapsıyor ve kripto para ETF'lerini geleneksel ürünlerle eşit seviyeye getiriyor. SEC Başkanı Paul Atkins, kararın tüm Amerikan yatırımcılarına fayda sağlayacağını belirtti. Değişiklik maliyetleri düşürüp işlem verimliliğini artıracak.

Kripto para piyasalarında düzenleyici çerçevenin gelişimi önemli bir adım daha attı. SEC'in aldığı bu karar, aylardır beklenen değişikliği hayata geçiriyor ve ETF ihraççılarının talep ettiği esnekliği sağlıyor. Yetkili katılımcılar artık nakit yerine doğrudan kripto varlıklarla işlem yapabilecek, bu da maliyetleri düşürüp verimliliği artıracak.

ETF Piyasasındaki Kripto Para Varlıkları İçin Tarihi Karar

ABD düzenleyicisi SEC'in aldığı karar, kripto varlık borsa yatırım fonları için fiziksel varlık değişimi sistemine geçişi onaylıyor. Bu değişiklik, yetkili katılımcıların ETF hisselerini nakit yerine dayanak kripto varlıkla değiştirmelerine imkân tanıyor.

Paul Atkins liderliğindeki yeni SEC yönetimi, kripto dostu yaklaşımını sürdürüyor. Atkins, "Bugünkü onaylar kripto için rasyonel bir düzenleyici çerçeve inşa etmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu. SEC Başkanı, bu kararın daha derin ve dinamik bir piyasaya yol açarak tüm Amerikan yatırımcılarına fayda sağlayacağını vurguladı.

ETF ihraççıları aylardır bu değişikliği bekliyordu. SEC yetkilisi Hester Peirce, haziran ayında kripto ETF'leri için fiziksel varlık değişiminin "ufukta" olduğunu söylemişti. Daha önce SEC, BlackRock gibi firmaların Bitcoin'i depolamadan çıkarıp hemen satarak nakit vermesini gerektiren modeli tercih ediyordu.

Nasdaq Stock Market LLC, NYSE Arca ve Cboe BZX Exchange, çeşitli ETF'ler için hızlandırılmış onay aldı. Bu çerçeve, BlackRock'ın Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin yanı sıra Ark21, Fidelity, VanEck ve Franklin Templeton gibi büyük firmaların ürünlerini de kapsıyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, " Yatırımcıların önemli kısmı bir fark bile görmeyecek çünkü şu anda piyasadaki ürünler zaten son derece verimli işlem görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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